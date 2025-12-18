Суд оставил в силе решение о сносе незаконной постройки возле челябинского бора

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение о сносе незаконной постройки на земельном участке возле челябинского бора. Жалобу компании «Абсолют», которой принадлежит объект, отклонили. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Недострой, который стал предметом судебного спора, расположен на улице Лесопарковой в Центральном районе. Его общая площадь составляет 123,8 кв. м., а готовность — 10%. Планировалось, что на участке появится спортивно-игровая площадка.

Вопрос о законности этого объекта и его сносе подняла прокуратура Челябинской области еще в ноябре 2023 года. Тогда она подала в арбитражный суд региона заявление с требованием признать недействительными распоряжение мэрии о передаче в аренду ООО «Абсолют» участка площадью 4,3 тыс. кв. м и разрешения на строительство. Прокуратура также просила обязать компанию снести незаконную постройку.

Сначала суд отклонил заявление, а апелляционная инстанция утвердила это решение. Кассация же отменила его и направила дело на новое рассмотрение, где в иске прокуратуры вновь было отказано. Надзорное ведомство продолжило судебные разбирательства, и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд все же удовлетворил его требования. После этого уже ООО «Абсолют» подало жалобу, но кассационный суд на сторону ответчика не встал.

«Установлено, что ООО „Абсолют“, незаконно получив земельный участок для строительства спортивно-игровой площадки, не освоил его, не благоустроил и не разместил спортивные сооружения, фактически использовал землю с целью осуществления строительства иного капитального объекта – здания хранения инвентаря в обход установленной законом процедуры, без торгов»,— прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.