Надзор постоял за лес

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Челябинской области, требовавшей пересмотреть отказ в признании самовольной постройкой объекта ООО «Абсолют» возле челябинского бора. Инстанция аннулировала договор аренды участка площадью 4,2 тыс. кв. м на улице Лесопарковая и постановила снести размещенный там недострой. Администрация Челябинска предоставила землю «Абсолюту» в 2016 году для строительства спортивно-игровой площадки, однако, по данным прокуратуры, компания начал строить там капитальный объект — здание для хранения инвентаря. Судебные разбирательства длились с 2023 года. Дважды первая инстанция выносила решение в пользу ответчиков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее суд дважды отказался признавать недострой рядом с бором незаконным

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Ранее суд дважды отказался признавать недострой рядом с бором незаконным

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прокуратура Челябинской области добилась пересмотра решения арбитражного суда региона, не признавшего самовольной постройкой объект ООО «Абсолют» рядом с челябинским бором. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу надзорного ведомства и обязал компанию снести недострой. Решение по жалобе принято 27 августа.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, апелляционный суд признал недействительным договор аренды земельного участка площадью более 4,2 тыс. кв. м и дополнительные соглашения о его продлении до 6 декабря 2025 года, заключенные между ООО «Абсолют» и комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Участок, о котором идет речь, расположен на улице Лесопарковая. Он входит в защитную зону памятника природы «Челябинский городской бор». Администрация предоставила участок «Абсолюту» в аренду в апреле 2016 года для строительства спортивно-игровой площадки. В 2018-м компания получила разрешение на строительство, в 2019-м договор аренды был продлен.

По данным прокуратуры, компания получила землю незаконно, а также не освоила участок по целевому назначению.

«Не благоустроила и не разместила спортивные сооружения, фактически использовав землю с целью осуществления строительства иного капитального объекта — здания хранения инвентаря в обход установленной законом процедуры, без торгов. На общество возложена обязанность снести фундамент объекта»,— прокомментировали в надзорном ведомстве.

Согласно материалам арбитражного дела, здание для хранения инвентаря площадью 123,8 кв. м готово на 10%.

ООО «Абсолют» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2016-го до августа 2024 года 50% уставного капитала ООО «Абсолют» принадлежало председателю челябинской городской думы Сергею Буякову. Далее до апреля 2025-го половиной доли компании владел Арсений Буяков. В настоящий момент единственным учредителем является Сергей Золотарев. Он же управляет компанией. Данных о выручке и чистой прибыли в «СПАРКе» нет.

Судебные разбирательства между прокуратурой Челябинской области, администрацией Челябинска и ООО «Абсолют» длятся с ноября 2023 года. Тогда надзорное ведомство направило иск, в котором просило признать недействительными распоряжения мэрии о размещении спортивно-игровой площадки на Лесопарковой, предоставлении участка в аренду и соответствующий договор с «Абсолютом», разрешение на строительство, а также требовала признать возведенный на земле объект самовольной постройкой, обязать компанию снести его и вернуть земельный участок администрации.

Согласно материалам дела, прокуратура настаивала на том, что участок находится в защитной зоне памятника природы, где не допускается возведение объектов.

По мнению прокуратуры, администрация превысила полномочия, предоставив землю в аренду, разрешение на строительство выдано незаконно, без проверки проектной документации.

Представители администрации города в суде указывали, что прокурор неправильно определил зону, в которой находится участок. Ответчик заявил, что он относится к «землям населенных пунктов», которые допускают размещение объектов благоустройства, отдыха, спорта и капитального строительства.

Представители администрации и ООО «Абсолют» также заявляли, что прокурор пропустил срок для оспаривания принятых ранее актов. Истец просил его восстановить, поскольку о распоряжениях, касающихся земельного участка и строительства, он узнал только в 2023 году после анализа полученных документов.

В результате Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска прокуратуры, согласившись с доводами ответчиков. Это решение впоследствии утвердила апелляционная инстанция. В декабре 2024 Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев жалобу прокуратуры, отменил решение первой инстанции и отправил иск на новое рассмотрение. Однако в марте этого года первая инстанция вновь вынесла решение в пользу ответчиков.

Ольга Воробьева