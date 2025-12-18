Продажи средств от похмелья в РФ выросли более чем на четверть за десять месяцев

Продажи средств от похмелья в аптеках увеличились на 27% в натуральном и денежном эквиваленте за десять месяцев года относительно аналогичного периода в 2024 году, пишет РБК со ссылкой на исследование агентства DSM Group. Объем продаж вырос до 803 млн руб. (1,96 млн упаковок).

Показатели продаж средств от похмелья за этот год достигли трехлетнего максимума. С января по октябрь 2022 года в России купили 1,7 млн упаковок таких лекарств на 648 млн руб. В 2023-м россиянам продали 1,5 млн упаковок на 466 млн руб., а в 2024 году — 1,6 млн на 630 млн руб. Количество упаковок, проданных в нынешнем году, уже приблизилось к количеству проданного средства за полный 2022 год — 2 млн упаковок.

Самым продаваемым средством от симптомов похмелья в 2025 году стал «Алка-Зельтцер» от немецкого фармацевтического производителя Bayer. За январь—октябрь было продано 450 тыс. упаковок этого препарата на 333 млн руб. (23% от всего рынка подобных средств). В пятерку самых продаваемых средств от похмелья также вошли четыре биологически активные добавки (БАД).

Рост спроса на средства от похмелья увеличивается из-за сокращения продаж алкоголя в стране, поясняет издание. По данным Росалкотабакконтроля, в январе—ноябре 2025 года продажи алкогольной продукции (без пива и пивных напитков) сократились на 9,8% год к году, до 182 млн дал. По мнению источника РБК, спрос на препараты вырос из-за тренда на здоровый образ жизни в России, а также из-за повышенной конкуренции на рынке труда. оссияне покупают подобные средства, чтобы сократить последствия от употребления алкоголя для повышения работоспособности. Также рост спроса может быть связан с активной рекламной кампанией БАДов со стороны производителей.