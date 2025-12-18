На ремонт водопровода в Алексеевском районе Татарстана выделили 45 млн рублей

В поселке Алексеевское Алексеевского района Татарстана завершили работы по обновлению второго участка системы водоснабжения общей протяженностью 3,5 км. Стоимость работ составила 45 млн руб., сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Реконструкция проведена за счет дополнительного финансирования в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В процессе обновления были заменены трубы и смонтированы 79 водопроводных колодцев. Работы затронули водопроводные сети, расположенные на улицах Горького, Куйбышева, Демьяна Бедного, Подлесная и Халева.

Существующие сети были введены в эксплуатацию в 1975 году и к моменту ремонта имели износ более 85%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделили 987,5 млн руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Анна Кайдалова