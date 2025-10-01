В Татарстане выделили 987,5 млн на модернизацию коммунальной инфраструктуры

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Татарстан получил дополнительные средства на развитие коммунальной инфраструктуры. Татарстан получит 519,6 млн руб из федерального бюджета. С учетом республиканского софинансирования общий объем дополнительного финансирования составит 987,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

На эти средства запланирована модернизация одиннадцати объектов общей протяженностью 42 километра. 290,6 млн руб. направят на реализацию восьми новых проектов. Среди них — реконструкция водовода по улице Аминова в Альметьевске, двух участков сетей водоснабжения в поселке Алексеевское, а также объектов в Апастовском, Зеленодольском, Балтасинском, Рыбнослободском и Высокогорском районах.

Еще 228,9 млн руб. предусмотрено за счет переноса части лимитов 2026 года на 2025-й. Эти средства будут использованы для реконструкции и ремонта трех объектов: в Альметьевске — стального магистрального водовода и самотечного канализационного коллектора, а в Лениногорске — водовода.

Анна Кайдалова