В Челябинской области задержан подозреваемый в передаче информации ВСУ

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении местного жителя. Его подозревают в сборе информации для спецслужб Украины. Об этом сообщили в сообщении Антитеррористической комиссии региона.

Сотрудники УФСБ по региону установили личность гражданина, сотрудничавшего с представителем «запрещенного в России украинского военизированного объединения». По его заданию подозреваемый обследовал объекты транспортной инфраструктуры и предоставлял информацию о передвижении железнодорожных составов с военной техникой РФ по территории Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК. По указанной статье задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.