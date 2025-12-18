В Республике Алтай не осталось частных клиник для проведения абортов

«Евромедцентр» стал последней частной клиникой в Республике Алтай, которая отказалась от проведения абортов, написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак.

«Отказ от абортов в частных медицинских клиниках республики — это не ограничение ради ограничений. Это планомерная работа, которую мы ведем вместе с Минздравом и фондом «Женщины за жизнь». Ради сбережения детей, поддержки семьи, материнства и детства»,— отметил господин Турчак.

По его словам, с начала 2025 года в клиники региона обратились 328 местных жительниц, желающих прервать беременность. После разговора с психологами медцентров каждая третья из них отказалась от задуманного. Власти региона нацелены на то, чтобы процедура прерывания беременности «не становилась рядовой "услугой" на потоке», пояснил глава республики.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце октября эл-курултай Республики Алтай принял закон о запрете склонения к абортам на территории региона.

Михаил Кичанов