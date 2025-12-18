Эксперт об исламских финансах: в России эти программы пока не работают

Программы исламских финансов в России пока не работают. Об этом в интервью «Ъ Волга-Урал» рассказал президент – председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков.

По его мнению, многие банки включают такие продукты в линейку услуг, однако спрос на них остается низким. Пять лет назад «Финам» запускал исламскую инвестиционную стратегию, которая в итоге привлекла лишь двух клиентов.

Исламские финансы сформировались в странах, где ислам является государственной религией, в частности в Иране и на Ближнем Востоке. В России и Казахстане они не получили развития. Одной из причин низкой востребованности является их более низкая доходность по сравнению с традиционными финансовыми инструментами.

Анна Кайдалова