К концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12%

Ключевая ставка в 2026 году может постепенно снизиться до 12%. Об этом в интервью «Ъ Волга-Урал» сообщил президент – председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков.

По его словам, в середине 2026 года ключевая ставка может составить около 14%, а к концу года — опуститься еще на 2%.

Он отметил, что при снижении ставки в экономике станет больше денег, часть которых может перейти на фондовый рынок. Это может стать дополнительным фактором роста стоимости ликвидных бумаг.

В числе основных инвестиционных идей господин Кочетков назвал дивидендные бумаги Сбербанка, ВТБ, «Аэрофлота» и «Сургутнефтегаза».

Анна Кайдалова