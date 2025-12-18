Мошенники научились обходить закон о дропперах

Мошенники нашли способ обходить обновленный закон о дропперах. Об этом свидетельствуют данные исследования по мониторингу даркнета DLBI, с которым ознакомились «Известия».

Дропперы — это те, кто предоставляет свои банковские карты или электронные кошельки для перевода незаконных средств, помогая мошенникам обналичить украденные деньги.

С июля 2025 года для дропперов в России введена уголовная ответственность. Им может грозить от штрафа до трех лет лишения свободы. При этом, выяснили специалисты DLBI, злоумышленники стали предлагать россиянам самим проводить операции под видом криптотрансакций. Таким образом жертвы не подозревают, что их вовлекли в мошенническую схему.

«Известия» уточняют, что даже без передачи карты, а при использовании ее по указанию третьих лиц гражданин может понести наказание, если извлекает выгоду из незаконной операции. Эксперты призвали россиян ни с кем не делиться своими банковскими данными, даже если речь идет о знакомых.