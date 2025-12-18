В Татарстане в 2026 году на систему видеонаблюдения выделили 32,6 млн

В Татарстане на организацию и сопровождение системы видеонаблюдения на территории республики в 2026 году выделили 32,6 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.

Система видеомониторинга включает оборудование и программное обеспечение для онлайн-просмотра, работы с архивами видеозаписей и выгрузки данных с объектов видеонаблюдения.

Исполнитель должен обеспечить организацию и обслуживание каналов связи, установку и эксплуатацию видеонаблюдения, хранение и удаленный доступ к архивам видеопотоков, а также передачу видеоинформации в заинтересованные ведомства, на геоинформационный портал Татарстана и в аналитические системы.

Источником финансирования служит бюджет Татарстана.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан». Функциональными заказчиками указаны МВД по республике и исполнительный комитет Казани.

Ранее сообщалось, что на видеонаблюдение в школах и соцучреждениях Казани выделили 127,1 млн руб.

Анна Кайдалова