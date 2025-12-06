На видеонаблюдение в школах и соцучреждениях Казани выделили 127,1 млн рублей

На оказание услуг видеонаблюдения, технического обслуживания, ремонта и мониторинга систем видеонаблюдения в социальных учреждениях Казани выделили 127 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит обеспечить работу систем видеонаблюдения на объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая школы, гимназии и лицеи. Услуги охватывают мониторинг технического состояния, обслуживание и оперативный ремонт оборудования.

Контракт рассчитан на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Финансирование осуществляется из бюджета города.

Влас Северин