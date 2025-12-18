В ДТП с автобусом и бетономешалкой под Иркутском пострадали 11 человек

В ДТП с участием микроавтобуса и бетономешалки, которое случилось накануне вечером в Иркутской области, пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, в результате инцидента водитель и 10 пассажиров автобуса получили травмы. Девять человек доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

По предварительным данным, 17 декабря около 21:00 (16:00 мск) водитель микроавтобуса, перевозивший работников одного из предприятий региона, наехал на стоявшую в неисправном состоянии бетономешалку. Та остановилась на проезжей части и не включила аварийную сигнализацию или другие опознавательные знаки.