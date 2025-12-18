Лукашенко назвал себя «уходящим президентом»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он «уходящий» руководитель государства. По словам господина Лукашенко, он не хочет перекладывать нынешние проблемы на новые поколения.
«Я уходящий президент, я часто об этом говорю,— пояснил Александр Лукашенко в интервью Newsmax TV.— и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководства мною страной, были переложены на новые поколения».
Белорусский президент добавил, что одна из его задач на посту — это наладить отношения Минска и Вашингтона. Господин Лукашенко призвал своего американского коллегу Дональда Трампа преодолеть разногласия, возникшие между странами в 2020 году. Тогда США и некоторые страны Европы поддержали антиправительственные протесты в Белоруссии.
«У нашего поколения, у Трампа, у Лукашенко, есть проблемы, мы их должны решить»,— заключил президент Белоруссии.