«Автостат»: продажи подержанных легковых машин в России выросли на 12% в ноябре

В ноябре 2025 года в России было продано 588,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 12,2% больше аналогичного периода 2024-го, свидетельствуют данные аналитического центра «Автостат». При этом продажи снизились на 9,9% относительно октября текущего года, когда на рынке было реализовано 653 тыс. подержанных машин.

Лидером вторичного рынка традиционно остается отечественный бренд Lada. В ноябре россияне приобрели 134,7 тыс. таких автомобилей, что на 0,9% меньше октября, но все еще значительно превышает показатели ноября прошлого года. Второе место заняла японская Toyota с результатом 58,9 тыс., показавший рост на 12,6%. В пятерку лидеров также вошли корейские Kia и Hyundai — 34,8 тыс. (+19,6%) и 33,3 тыс. (+20,2%) соответственно, а также немецкий Volkswagen с 25,8 тыс. машин (+20%).

В модельном рейтинге самых популярных подержанных авто первое место занимает седан Lada 2107 — в ноябре россияне приобрели 12,6 тыс. таких автомобилей. За ним следуют Kia Rio (11,2 тыс.), Hyundai Solaris (10,9 тыс.), внедорожник Lada 4x4 (9,9 тыс.) и Ford Focus (9,6 тыс.). В сравнении с октябрем все перечисленные модели показали снижение продаж, при этом меньше всего упала Toyota Camry (-5,9%), а больше всего — Kia Rio (-14,2%). Относительно ноября 2024 года рост отмечен у шести моделей, наиболее заметно у Toyota Camry (+18%).

По итогам 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 5,66 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Также в конце ноября на территорию РФ было импортировано 59,8 тыс. подержанных автомобилей, чуть меньше исторического рекорда октября (59,9 тыс.). Основной причиной высокого импорта стало вступление с 1 декабря 2025 года в силу нового утилизационного сбора, из-за чего импортеры стремились ввезти машины по старым тарифам. Среди ввозимых брендов лидирует Toyota, а самая популярная модель — Toyota Corolla.

В структуре импорта лидирует Япония с долей 34,2%. За ней следуют Южная Корея (24,8%), Китай (18,3%), а также Грузия (8%) и Белоруссия (6,8%).