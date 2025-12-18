На расселение 684 человек власти Барнаула направили 1,44 млрд рублей в 2025 году
На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Барнауле с начала 2025 года направлено 1437,1 млн руб., сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным на 16 декабря, в краевом центре расселено 684 человека из 321 помещения. Снесено 29 аварийных домов.
Как писал «Ъ-Сибирь», до конца 2026 года в Новосибирской области планируется расселить пять аварийных домов, в которых проживает 394 человека. На эти цели предусмотрено 800 млн руб., включая 312 млн руб. Фонда развития территорий.