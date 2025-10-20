В Новосибирской области расселят пять аварийных домов за 800 млн руб.

Фонд развития территорий одобрил заявку Новосибирской области на предоставление поддержки в размере 312 млн руб. на расселение аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти же цели власти региона направят 484 млн руб. из областного бюджета и 23,5 млн руб. из местных бюджетов.

По данным министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, до конца 2026 года планируется расселить пять аварийных домов, в которых проживает 394 человека. Дома расположены в Новосибирске, Искитиме, Оби и Татарске.

Мероприятия по переселению граждан планируется начать в ноябре.

Михаил Кичанов