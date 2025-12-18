Безработица среди молодежи Китая в ноябре пошла на спад

Уровень безработицы в Китае среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в ноябре составил 16,9% по сравнению с 17,3% в предыдущем месяце, сообщает Reuters со ссылкой на опубликованные в четверг данные Национального бюро статистики КНР. В статистике не учитываются студенты колледжей.

Также сообщается, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте 25—29 лет, за исключением студентов, в отчетном месяце остался на октябрьском уровне — 7,2%. У старших (30—59 лет) показатель составляет 3,8%, что также соответствует предыдущему месяцу.

Агентство «Синьхуа» в среду сообщало со ссылкой на данные министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР о том, что в январе—ноябре в стране было создано свыше 12 млн новых рабочих мест. Речь о городах и поселках городского типа.

Уровень зарегистрированной безработицы с начала года в Китае составил 5,2%. Согласно официальному прогнозу, показатель по итогам года достигнет 5,5%. В прошлом году он составлял 5,1% при прогнозе в 5,5%.

Эрнест Филипповский