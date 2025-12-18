Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За ночь над Ростовской областью уничтожили три БПЛА

За прошедшую ночь над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате погибли три человека, еще девять получили ранения. Повреждения получили два частных дома в Батайске, строящаяся многоэтажка в Ростове-на-Дону, а также портовая инфраструктура.

Константин Соловьев

