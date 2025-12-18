Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Анастасия Сорокина покинула пост зампредседателя правительства Самарской области

Анастасия Сорокина покинула пост заместителя председателя правительства Самарской области. Чиновница заняла эту должность в марте текущего года.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С июля 2024 года и до последнего назначения она была помощником губернатора Вячеслава Федорищева по урбанистике.

Анастасия Сорокина является архитектором-реставратором. До этого она курировала проект благоустройства Тульской набережной и реконструкцию парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

Евгений Чернов