Анастасия Сорокина покинула пост зампредседателя правительства Самарской области
Анастасия Сорокина покинула пост заместителя председателя правительства Самарской области. Чиновница заняла эту должность в марте текущего года.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
С июля 2024 года и до последнего назначения она была помощником губернатора Вячеслава Федорищева по урбанистике.
Анастасия Сорокина является архитектором-реставратором. До этого она курировала проект благоустройства Тульской набережной и реконструкцию парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде.