Мосгорсуд признал законным приговор по делу о выводе из России 1 трлн рублей

Мосгорсуд оставил в силе приговор 11 бывшим сотрудникам банка «Новое время», признанным виновными в участии в организованном преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Они участвовали в схеме по выводу из России средств на сумму около 1 трлн руб.

Как сообщают «Ведомости», в марте Замоскворецкий суд Москвы установил, что группа действовала с 2009 по 2019 год по корпоративному принципу, используя сеть из сотен подконтрольных компаний. Обвиняемые, в том числе менеджеры, бухгалтеры и IT-специалист, получили сроки от 4 до 8,5 лет колонии, но некоторые из них были осуждены условно.

Подсудимые, оспаривавшие обвинение в создании преступного сообщества, признали вину в незаконной банковской деятельности. Мосгорсуд отклонил апелляции и оставил приговор без изменения. Дела в отношении трех основных организаторов, покинувших Россию, выделены в отдельное производство.