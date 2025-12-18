Венесуэла обратилась в Совбез ООН по вопросу американской агрессии

Венесуэла потребовала срочного заседания Совета безопасности ООН, заявив об «открытой и преступной агрессии американского империализма». Текст обращения опубликовал в своих соцсетях министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. В документе отмечается, что США угрожает «колониальными притязаниями на нефть и ресурсы», принадлежащие венесуэльскому народу

Сообщается, что Соединенные Штаты не скрывают амбиций, желая захватить «крупнейший в мире нефтяной резерв». При этом подчеркивается, что Венесуэла остается твердой, единой и непоколебимой, защищая «свою независимость, достоинство и неотъемлемое право самостоятельно определять свою судьбу».

Заседание Совбеза ООН Венесуэла потребовала «для восстановления международного права и обеспечения соблюдения Устава ООН». По информации источников Reuters, заседание, скорее всего, будет назначено на вторник, 23 декабря.

Влад Никифоров