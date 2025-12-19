Цена отсечения

Минфин отклонил идею металлургов о пересмотре формулы расчета акциза, сославшись на неготовность потерять 215,9 млрд руб. налоговых поступлений, уже заложенных в трехлетний (2025–2027) федеральный бюджет. Предложенное временное решение для производителей стали в виде отсрочек и рассрочек по налогам и сборам пока никого в отрасли не заинтересовало. Не вызвало реакции и обещание со стороны правительства скорректировать параметры расчета акциза на сталь с января 2026 года.

Платить нельзя отменить

Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка этого налога стала обнуляться при цене на сляб менее 30 тыс. руб. за тонну, что позволило металлургам экономить на протяжении пяти месяцев, а бюджет недополучил порядка 29 млрд руб. по этой статье доходов.

С 2023 года после подорожания сляба бремя выплат снова настигло металлургические предприятия, которые с тех пор постоянно выплачивают акциз. И безуспешно при любом удобном случае пытаются убедить правительство в необходимости увеличить цену отсечения для уплаты данного налогового сбора с текущих 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. с последующей ежегодной индексацией.

Минпромторг в силу своих возможностей поддерживал предложения «Русской стали» — ключевого лоббиста отрасли по данному вопросу, но сопротивление Минфина оказалось сильнее. Финансисты мягко отклонили идею пересмотра формулы расчета акциза в части изменения порога для его начисления, сославшись на неготовность просто потерять деньги, уже заложенные в трехлетний бюджет.

Не помогло даже вынесение электрометаллургами в конце мая данного спора на суд президента России Владимира Путина во время его встречи с представителями российских деловых кругов. Инициатива была замечена главой государства с последующей выдачей поручения все тем же министерствам, которые спорят о судьбе акциза уже не один год.

Последующий обмен мнениями по данному вопросу на полях ПМЭФ-2025 и в формате интервью российским СМИ снова показал диаметрально противоположный взгляд на проблему у металлургов и налоговиков.

В начале июля замглавы Минфина Алексей Сазанов в очередной раз подтвердил, что обнуления акциза на жидкую сталь ждать не стоит, но налоговики готовы адресно предоставлять отсрочки и рассрочки по налогам и сборам металлургам, находящимся в критическом финансовом положении. Правда, при этом он добавил, что пока таких просьб от бизнеса в министерство не поступало.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в своем интервью пообещал, что правительство России скорректирует параметры расчета акциза на сталь с учетом сырьевой и несырьевой составляющих с января 2026 года.

Цена вопроса

Одно время налоговики вроде бы дрогнули и робко предложили порог акциза повысить с 30 тыс. руб. до 34 тыс. руб., что, конечно, никак не спасло бы налогоплательщиков в текущей ценовой конъюнктуре.

А общая цена вопроса — 47,4 млрд руб. Именно такие «скромные» цифры поступлений от акциза на сталь были заложены в проекте бюджета на 2025 год (в 2024 году металлурги по этой статье пополнили бюджет на 60,6 млрд руб.). Согласно прогнозу ведущего аналитика ИК «Велес Капитал» Василия Данилова, половина этой суммы уже была выплачена металлургами, и во втором полугодии, судя по динамике цен на слябы, им предстоит заплатить еще порядка 25 млрд руб.

Согласно проекту бюджета, в 2026 и 2027 годах поступления по этой же налоговой статье составят 51,6 млрд и 50,9 млрд руб. соответственно. И если Минфин не удастся переубедить, то бюджет получит эти деньги в полном объеме, к неудовольствию сталепроизводителей. Зато в 2028 году это обременение практически обнулится, составив всего каких-то 4,33 млрд руб.

В своем споре с чиновниками отраслевые лоббисты оперируют статистическими и прогнозными данными. В январе текущего года ассоциация «Русская сталь» предоставила расчеты, согласно которым минимальная планка для нулевого акциза на сталь должна быть повышена хотя бы до 54 тыс. руб. Предложение в целом было поддержано Минпромторгом, но не убедило налоговиков.

Поставившим вопрос ребром электрометаллургам министр финансов Антон Силуанов напомнил, что в ответ на просьбу бизнеса о послаблениях для производителей электростали они и так не платили акциз на сталь за апрель 2025 года из-за низких цен на металл.

Дело в том, что у электрометаллургов формула для акциза иная. Она рассчитывается как ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Разница между стоимостью заготовки и ценами на лом, при которой взимается акциз, составляет 12,5 тыс. руб. При этом если значение акциза на электросталь оказалось более 1 тыс. руб., то в таком налоговом периоде ставка акциза принимается равной 1 тыс. руб.

И пока, согласно проекту трехлетнего бюджета, электрометаллургам придется платить наравне с вертикально интегрированными холдингами, хотя и сравнительно меньше: в 2025 году — порядка 6,5 млрд руб., в 2026 году — 4,9 млрд руб., в 2027 году — 4,8 млрд руб.

Казалось бы, если в Минфине упорно выступают против отмены акциза на жидкую сталь или хотя бы пересмотра планки для его обнуления в ближайшие три года, то тогда можно внять советам главы государства и предоставить сталепроизводителям хотя бы преференции в части уплаты налога на прибыль. Вариант его снижения на 10% за счет сокращения региональной составляющей как раз и предлагал в качестве альтернативы Владимир Путин на той самой встрече с представителями бизнеса. Но идея не была реализована.

С умеренным оптимизмом

На стороне металлургии в этом споре выступают и смежники. Так, директор ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный убежден, что акциз на жидкую сталь нужно не пересматривать, а вообще отменить: «Вводился он, когда время было совершенно другое: внешние рынки для металлургов были открытыми, а внутренний рынок металлопотребления рос. Сегодня ситуация для всех металлургических заводов очень непростая и стоит вопрос, как вообще выстоять и остаться на рынке. Любые дополнительные финансовые обременения могут стать в любой момент последней каплей».

Однако инвестиционный консультант ФГ «Финам» Сергей Давыдов в полную отмену акциза не верит. По его мнению, сдвиг с мертвой точки в споре металлургов с чиновниками возможен в форме точечных послаблений для отдельных компаний или технологий. При этом эксперт опасается, что если в случае пересмотра порога отсечения отрасль приостановит выплаты в бюджет по данной статье расходов, то налоговики могут найти другие варианты компенсации выпадающих доходов.

Например, Минфином может быть предложено повысить НДПИ или налог на прибыль. Это создаст дополнительное бремя для других отраслей, особенно экспортно ориентированных (например, энергетика, угольная промышленность), которые уже сталкиваются с давлением со стороны государства. Однако такой вариант, по словам аналитика, усугубит конфликты интересов между отраслями, делая компромисс маловероятным.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев сомневается, что в споре налоговиков с металлургами победят последние. «Жесткая хватка денежно-кредитной политики ослабла лишь символически. Пока все идет к тому, что мы действительно можем столкнуться с остановкой некоторых металлургических предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью. Отрасль снизит свою конкурентоспособность на внешних рынках и продолжит существовать при ограниченном спросе на внутреннем рынке»,— рассуждает он.

Аналитик ИК «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский замечает, что, если акциз сохранится на нынешнем уровне, крупнейшие металлургические компании России столкнутся с существенным снижением прибыли и выручки в 2025 году. Согласно приводимым им данным, чистая прибыль «Северстали» упадет на 30%, до 104,9 млрд руб., ММК — на 15%, до 67,9 млрд руб., НЛМК — на 4%, до 126,8 млрд руб. «Баланс возможен только при гибкой шкале налогообложения, учитывающей рыночные цены, но пока перевес на стороне Минфина из-за бюджетного дефицита и отсутствия консенсуса между ведомствами. Вероятность изменений возрастет в 2026 году, если Минпромторг сможет согласовать повышение порога обнуления акциза до предлагаемого металлургами уровня»,— заключает эксперт.

Политолог и промышленный эксперт Александр Мищенков допускает компромисс, при котором Минфин мог бы пойти на отмену акциза только для электрометаллургов: «В 2024 году их платежи по этой статье составили 8,4 млрд руб., что для бюджета не является такой уж большой суммой. В случае отмены акциза только для электрометаллургов было бы логично увеличить квоты на экспорт лома, чтобы поддержать поставщиков сырья».

При этом он отмечает необходимость одновременного смягчения и денежно-кредитной политики ЦБ. И если правительство придет к выводу, что комплексную поддержку отрасли в достаточной мере окажет снижение ключевой ставки к началу 2026 года, то этот шаг будет стимулировать спрос на сталь, облегчит финансирование инвестпрограмм и в какой-то мере ослабит курс рубля, что в совокупности может компенсировать выгоду от отмены акциза. В свою очередь, снижение ключевой ставки ЦБ, по мнению эксперта, может привести к согласию Минстроя расширить программы субсидирования льготной ипотеки с последующим оживлением внутреннего спроса на металлопродукцию.

