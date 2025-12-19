«Соревноваться по цене с синтетикой алмазодобытчики точно не смогут»

Исполнительный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимир Збойков о том, почему важно четко разграничить рынки синтетических и натуральных алмазов, что необходимо сделать, чтобы защитить потребителей и честных игроков рынка, почему не все алмазодобытчики выстоят в конкурентной борьбе и почему будущее ювелирной отрасли зависит от того, сможет ли мировое ювелирное сообщество разделить рынки природных бриллиантов и ограненных синтетических алмазов.

Владимир Збойков родился в 1956 году в Москве. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, затем аспирантуру Московского авиационного института. Трудовой стаж насчитывает 46 лет, в течение которых господин Збойков занимал должности инженера и старшего инженера на различных предприятиях. Являлся учредителем и директором научно-производственных предприятий «Дефицит», «Тифлоприбор», а также ООО «Элгем», «Джемстоунес маркет». С 2015 года по настоящее время занимает должность исполнительного директора «Гильдии ювелиров России».

— Как рост популярности синтетических бриллиантов меняет восприятие ценности и престижа, традиционно связанных с натуральными алмазами?

— Если не суметь разделить два рынка — бриллиантов из природных алмазов и ограненных синтетических алмазов, то относительная дешевизна синтетики обрушит престижность и статусность бриллиантов природных.

Мир уже много десятилетий живет с синтетическими рубинами, сапфирами, изумрудами и александритами. Любопытно, что, будучи аналогами природных камней, эта синтетика рынок природные камней не обрушила — такие природные камни на несколько порядков дороже синтетических аналогов.

Но надежно идентифицировать синтетические ограненные алмазы сложнее, чем синтетические цветные камни: они визуально точно такие же, как природные, из-за чего разделение рынков на «природу» и «синтетику» также намного сложнее.

— Стирается ли эмоциональная и символическая разница между «продуктом природы» и «продуктом лаборатории» в глазах потребителей?

— Потребители разные. В глазах молодежи синтетика — это круто, современно, экологично (что очень спорно). Важность понятий «настоящее» и «ненастоящее» больше проявляется у людей более старшего поколения, для которого существуют «вечные ценности». Молодежь чаще живет «здесь и сейчас». И если нет внутренней потребности иметь «настоящее», а не подделку, то нет и желания платить намного больше за природные камни.

А подчеркнуть свой статус в обществе можно и с помощью синтетических бриллиантов — кто отличит их от природных из окружения? Никто. Так что друзьям и коллегам можно смело пускать пыль в глаза о том, что камни самые что ни на есть настоящие.

— Насколько эффективна текущая маркетинговая стратегия производителей натуральных алмазов, основанная на понятиях уникальности, редкости и вечности в противовес аргументу о доступности и этичности синтетики?

— Стратегия алмазодобытчиков до недавнего времени выглядела провально. Идея De Beers самой продавать синтетические камни по достаточно низкой, но фиксированной цене, дабы дистанцировать их от природных, не сработала — синтетические алмазы так подешевели, что стали осваивать даже чужие рынки менее дорогих ювелирных сегментов. Там, где раньше ставили фианит или иной недорогой имитатор бриллианта, теперь ставят ограненный синтетический алмаз.

Думаю, линия водораздела должна декларироваться только одна: «настоящее и подделка». Тот, кто на маркетплейсах за копейки покупает носильные вещи якобы от мировых брендов, тот точно будет покупать и синтетические камни вместо природных бриллиантов.

Но тот, кто шарахается от копий и покупает только оригинальные бренды, тот вряд ли в случае упомянутой рекламы о «настоящем и поддельном» захочет приобрести ограненный синтетический алмаз, «такой же, как природный». Только не природный.

— Станет ли «натуральность» таким же нишевым атрибутом, как, например, «органик» в пищевой промышленности, или останется главным критерием выбора для большинства?

— У большинства денег не всегда хватает на настоящее даже тогда, когда есть большое желание пользоваться и иметь только настоящее. Поэтому, так же, как и использование брендовой одежды и обуви, покупки настоящих бриллиантов будут иметь лишь свою нишу — состоятельных людей, не признающих «почти как настоящее». Просто еще недавно менее состоятельные люди могли позволить себе колечко с бриллиантом в 0,1 карата, а то и меньше, а теперь за те же деньги — так же выглядящий синтетический ограненный алмаз в карат и более!

— Как донести до потребителя разницу между синтетическими и натуральными алмазами так, чтобы это не выглядело как очернение конкурента?

— А зачем очернять тех, кто работает на другом рынке? Производители брендовой одежды и обуви все чаще огораживаются от их подражателей простой логикой — каждому свое. Кому-то — настоящее, кому-то — поддельное.

— Во сколько на текущий момент вы оцениваете объем рынка синтетических бриллиантов в каратах и долларах? Каковы перспективы его роста?

— Синтетические алмазы по технологии HPHT больше всего производят в Китае, по технологии CVD — в Индии. Причем именно индийские камни начинают выходить на первый план.

По отчету GMI Insights, рынок синтетических алмазов в 2024 году оценен примерно в $25,9 млрд — Global Market Insights Inc. Ориентировочный объем рынка синтетических бриллиантов в каратах может составлять порядка 35–50 млн каратов в год (в зависимости от ценовой структуры и сегментов).

Без сомнений, рост рынка синтетических алмазов будет сильным, и сильным будет падение емкости рынка природных алмазов. Но в отдельно взятых странах, где могут быть применены административные меры разделения рынков (если власти сочтут это нужным), пропорции будущего спроса могут оказаться иными, чем в целом по миру.

Самое главное для разделения рынков — категорически запретить упоминание про какие-то выращенные или лабораторные алмазы. «Красивая обертка» к искусственно созданному продукту, пытающемуся занять чужой трон уникального произведения природы. Необходимо объявить указание характеристик цвета и чистоты (как это принято для природных бриллиантов) на ограненные синтетические алмазы мошенничеством, осознанно вводящем покупателя в заблуждение. Покупатель должен точно знать, что ему предлагается не природный бриллиант, а искусственный продукт!

— Оказывает ли рост предложения синтетических бриллиантов долгосрочное давление на цены на натуральные алмазы, особенно в сегменте камней среднего и низкого качества?

— Естественно, постоянное удешевление и, как следствие, рост предложения синтетических ограненных алмазов оказывают колоссальное давление на рынок природных бриллиантов.

— Насколько велик риск смешения двух типов камней в цепочке поставок и продажи синтетических алмазов под видом натуральных? Достаточно ли эффективны системы идентификации и сертификации?

— Риск — это событие определенной вероятности. В случае же с алмазами, нужно говорить уже не о риске, а о гарантиях того, что под видом природных камней множество дилеров будет пытаться продавать синтетические камни. Подмешивая их в партии природных и просто выдавая за природные целыми партиями. Это уже происходит. Самые серьезные наши игроки, получая бриллианты от зарубежных поставщиков, их тщательно проверяют и уже сейчас регулярно находят в партиях подмес. Который удаляют уже сами, у себя.

Вопрос надежности диагностики (то есть идентификации, какой это камень) всегда будет вопросом: здесь соревнование «меча и щита». На совершенствование методов и технологий диагностики производители синтетики совершенствуют технологии производства синтетики.

В итоге для выполнения надежной диагностики требуются уже не инструментальные экспресс-методы на одном приборе, а многостадийные лабораторные исследования в хорошо оснащенных геммологических центрах.

Сертификат, если он выдается не абы кем, а структурой, уполномоченной на сертификацию (то есть выполняющей требования систем сертификации),— штука надежная, но недешевая сама по себе. У нас такие есть, например геммологический центр МГУ.

— Не приведет ли ценовое давление со стороны синтетики к девальвации запасов алмазодобывающих компаний и снижению доходов алмазодобывающих стран?

— Обязательно приведет. Количественный спрос на природные алмазы гарантированно просядет, так как значительную их часть заменит синтетика. Потеряв значительную долю сбыта по количеству каратов, кто-то и вовсе прекратит добычу, если рынок не позволит компенсировать потерю за счет роста цены на добываемые камни. То есть наиболее вероятно, что суммарный объем добычи природных алмазов сократится, а цена на все еще добываемые камни пойдет вверх.

Природных алмазов нужно будет гораздо меньше, но и стоимость их на рынке будет гораздо выше. Однако наименее рентабельные добытчики (где слишком высока себестоимость добычи) все равно закроются.

— Сможет ли рынок натуральных алмазов сохранить свой объем или он будет вынужден сместиться в более премиальный и дорогой сегмент?

— Объем в каратах и штуках у природных камней наверняка снизится, так как соревноваться по цене с синтетикой добытчики точно не смогут. А много и по высокой цене не сможет принять рынок — доля достаточно состоятельных покупателей бриллиантов, не готовых променять их на синтетику, невелика.

— Создает ли развитие синтетики риски для инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений натуральных алмазов?

— Риски снижения инвестиций в разведку алмазов и алмазодобычу очевидны. Вопрос в том, будет ли это рисками — если потребности ювелирной отрасли и сфер технического применения алмазов будут удовлетворены в основном производством синтетических камней, то о чьих рисках можно вести речь? Ведь новые месторождения алмазов могут оказаться просто никому не нужны.

А вот для ювелирной отрасли всего мира переход с дорогих природных алмазов на дешевые синтетические наверняка приведет со временем к глубокой потере маржинальности ведения ювелирного бизнеса с бриллиантовыми украшениями. Если, конечно, цена на бриллианты из природных алмазов не взлетит до небес. Но тогда владение такими камнями станет уделом только очень состоятельных граждан. Как сегодня владение, скажем, Rolls-Royce.

Будущее ювелирной отрасли почти всецело зависит от того, сможет ли мировое ювелирное сообщество четко разделить рынки природных бриллиантов и ограненных синтетических алмазов.

— Какое влияние переход на синтетические алмазы может оказать на экономику и занятость в регионах, традиционно зависящих от добычи алмазов (например, в некоторых странах Африки)?

— Очевидно, пагубное — добыча алмазов не может быть радикально более дешевой, чем есть сегодня. Многие не выдержат. В отличие от производства синтетических алмазов, которое все время совершенствуется и масштабируется, позволяя постоянно снижать цены на рынке.

— Достаточно ли существующего законодательства (например, в России, США, ЕС) в области маркировки и идентификации драгоценных камней, чтобы защитить потребителей и честных игроков рынка?

— Нет, совершенно недостаточно. Это проблема, над которой работают сегодня такие международные структуры, как, например, CIBJO. В России это понимают тоже. Ассоциация «Гильдия ювелиров России» активно занимается этим вопросом вместе с Минфином, Гохраном, Федеральной пробирной палатой.

