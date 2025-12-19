Квот облом

За последние месяцы поочередно были пролонгированы сроки действия ограничительных мер на вывоз из страны различных видов металлургического сырья и отходов металлургического и смежных производств. На разное время были продлены действия мер запрета или квотированного вывоза лома и отходов продукции чермета, цветмета и драгмета. Аналогичные ограничения в России вводились уже неоднократно начиная с 2022 года в связи с дефицитом металлосодержащего вторичного сырья, вовлекаемого в переработку и производство.

Затянувшаяся пауза

Согласно постановлению правительства №1947 от 28 ноября 2025 года, запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, продлен еще на полгода — с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года.

На этот же срок остановлен экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Кроме того, как сообщил 8 декабря вице-премьер Александр Новак на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, в следующем году дополнительно планируется запретить вывоз слитков золота из страны наряду с ограничением вывоза наличных неустановленного происхождения.

Квоты на экспорт лома цветных металлов из России в явном виде пока не введены. Действующие правила регулируют обращение с ломом и отходами цветных металлов, но не устанавливают конкретных лимитов на экспорт. В ряде случаев предусмотрено дополнительное лицензирование деятельности по переработке и экспорту такой продукции. Например, постановлением правительства РФ от 4 февраля 2025 года №103 «О лицензировании экспорта свинца необработанного, отходов и лома свинцовых» до 20 июня 2025 года вводилось лицензирование вывоза соответствующего сырья за рубеж, за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы. Также был определен перечень документов, при наличии которых Минпромторг России будет выдавать разовые лицензии. Позднее эту меру продлили еще на полгода до 20 декабря.

Однако сами ломозаготовители жалуются: эта процедура является дополнительным сдерживающим фактором, что негативно влияет на рентабельность соответствующих компаний на фоне падения спроса и цены на лом свинца внутри страны. Несмотря на то что спрос на лом меди и алюминия остается стабильным, поскольку эти металлы можно экспортировать без ограничений, сдерживающим фактором там выступает стоимость закупок. Конкурентными цены на отечественный медный лом должны были стать только после начала реализации закона об агентском НДС на медные полуфабрикаты, который заработал с июля 2025 года. С начала года они были выше мирового рынка, однако данных о развороте тренда во втором полугодии пока нет.

В отношении отходов и лома черных металлов гайки закрутили еще раньше и на более длительный срок. Постановлением правительства РФ №1945 от 27 декабря 2024 года были утверждены новые условия вывоза соответствующей продукции (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0) за рубеж на весь 2025 год. Квоту на экспорт за пределы ЕАЭС увеличили с 550 тыс. тонн до 1,5 млн тонн на действовавших ранее условиях: в рамках ограничения пошлина составит 5%, но не менее €15 за тонну, сверх этого — 5%, но не менее €290 за тонну. Позже постановлением правительства РФ №1177 от 6 августа 2025 года квоту вывоза на текущий год увеличили еще на 300 тыс. тонн, до 1,8 млн тонн.

Кстати, первое постановление предписывало ФТС предоставить Минпромторгу статистические данные двух последних лет по вывозу за пределы РФ соответствующей продукции. На их основе ведомство Антона Алиханова должно было распределить между профильными участниками ВЭД согласованный объем тарифной квоты и в дальнейшем осуществлять выдачу утвержденным ломозаготовителям разовых лицензий на экспорт отходов и лома черных металлов с территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.

Уже на следующий день был подписан приказ Минпромторга РФ №6344 о распределении согласованной квоты между 87 компаниями-экспортерами на первое полугодие 2025 года. Географическое их распределение по субъектам РФ выглядело так: Приморский край — 12, Калининградская область — 11, Красноярский край — 11, Архангельская область — 9, Мурманская область — 5, Магаданская область — 3, Камчатский край — 3, Сахалинская область — 1, иные субъекты СЗФО — 32. Выборка регионов была привязана к согласованному ранее перечню девяти портов, через которые разрешено убытие из РФ соответствующей продукции. Аналогичным документом министерства в июле по ломозаготовителям была распределена вторая часть квоты на второе полугодие, а после согласования дополнительных 300 тыс. тонн их раскидали по 20 компаниям приказом Минпромторга России от №4378 от 8 сентября 2025 года.

Недовольство нарастает

Если ломозаготовители отходов цветмета и драгметаллов пока только тихо ропщут, то специализирующиеся на чермете прямо-таки трубят на каждом углу о глобальном кризисе в отрасли. В начале июня объединение переработчиков лома и отходов металлов «РУСЛОМ.КОМ» письменно обратилось к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить ежегодную квоту на вывоз соответствующей продукции минимум на 800 тыс. тонн или, если это предложение будет сочтено невозможным, хотя бы увеличить на 300 тыс. тонн квоту для СЗФО. При этом ломозаготовители выразили готовность в случае увеличения или отмены квот согласиться даже на увеличение экспортной пошлины с 5% до 7%.

Авторы обращения прогнозировали, что в текущем году внутреннее потребление лома сократится до 13–15 млн тонн против 17,74 млн тонн годом ранее. При этом из-за действующего лимита на льготный вывоз потери ломозаготовителей, по их оценкам, составят 3 млн тонн стоимостью свыше $1 млрд. Утрата экспортных рынков, по утверждению представителей отрасли, приводит к потере рабочих мест и простою мощностей.

Усугубило ситуацию то, что еще 12 мая большинство металлургических предприятий анонсировали снижение закупочных цен на лом черных металлов на 1 тыс. руб. В итоге прогнозная стоимость этого металлургического сырья снизилась до 23 тыс. руб. за тонну в ЦФО на условиях CPT, включая тариф на перевозки. Это стало минимальным значением с начала 2025 года, то есть в очередной раз было достигнуто ценовое дно.

Однако не все так однозначно в этом вопросе. В Ассоциации электрометаллургических предприятий возражают, что прежде всего именно электрометаллургическая отрасль сегодня находится в кризисе из-за высокой ключевой ставки, укрепления рубля и падения экспортных цен, что ограничивает конкурентоспособность на мировом рынке. Складывается ситуация, когда российский лом вывозят за рубеж, там из него производят металл, который потом поставляют на экспорт в те же страны, куда могла бы поставляться аналогичная продукция отечественного производства. Поэтому оппоненты считают, что действующие у нас ограничения на экспорт лома пока слишком либеральны.

В правительстве обращение ломозаготовителей заметили и переадресовали его в Минпромторг для проработки. Там взяли время на всестороннее дополнительное изучение и без того уже набившего оскомину вопроса. Правда, чиновники несколько удивились настойчивости ломозаготовителей, только что получивших расширение квоты на экспорт лома в 2025 году на 300 тыс. тонн. И еще не факт, что лобби электрометаллургов не окажется значимее недовольства ломозаготовителей.

Вопрос пока стоит на месте. Тем временем ломовики, приободрившись после увеличения допустимого вывозного объема в текущем году, осенью обратились в Минпромторг РФ с просьбой повысить квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС в 2026 году с 1,8 млн тонн до 2,5 млн тонн.

В Минпромторге пока изучают и это предложение, и целесообразность аналогичного квотирования для экспорта лома цветных металлов. По словам заместителя начальника отдела развития цветной металлургии ведомства Андрея Савельева, на вывоз соответствующего лома и отходов в дружественные страны сейчас нет ограничений, но действует вывозная пошлина, но в дальнейшем может быть обсуждено квотирование его вывоза по принципу деления по содержанию никеля. Например, существующее либеральное регулирование может сохраниться на вывоз лома с содержанием никеля до 8–9%. Прочие типы ломов, по его словам, следует поставлять преимущественно на отечественные заводы.

А есть вопросы по теме переработки и вторичного использования редких и редкоземельных металлов (РЗМ) в России. На форумах профильные эксперты всерьез предлагают варианты переработки электронного лома, запуск инновационных производств, обсуждают состояние сырьевой базы, проблемы импортозамещения и участие в мировой гонке за РЗМ. Например, к 2040 году ожидается дефицит оксида дидима — важного компонента для производства магнитов. Решением может стать развитие системы рециклинга РЗМ в России, для чего целесообразно создать кадастр оборудования с РЗМ и оценить отходы на перерабатываемость, запретить экспорт редкоземельного лома, сформировав его организованный сбор на родине.

За и против

Инвестиционный консультант ФГ «Финам» Сергей Давыдов хоть и признает негативную понижательную динамику объемов ломозаготовки в последние годы, но необратимых процессов пока не наблюдает. Временные трудности, по его словам, связаны с адаптацией отрасли к новым рынкам и технологиям, но долгосрочный рост еще возможен за счет роста внутреннего потребления и перехода на угольную сталеплавку.

Также эксперт полагает, что в текущей ситуации незначительно выиграли металлурги, но проигрывают экспортеры лома, которых государство поддерживает в той мере, в которой это напоминает некий компромиссный вариант. Однако последнее слово вовсе не за профильными ведомствами и предприятиями, а за Минфином, который доминирует в бюджетной политике. И пока, как полагает господин Давыдов, приоритетом государства в этом споре будет оставаться баланс между поддержкой отрасли и стабильностью доходов.

Аналитик ИК «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский считает, что постоянная пролонгация с 2022 года запретов и ограничений на вывоз лома и отходов тех или иных металлов приобретает черты долговременной политики, направленной на обеспечение загрузки отечественных предприятий, работающих на соответствующем сырье. С высокой вероятностью опробованные меры могут стать постоянным инструментом регулирования экспорта стратегически важных для страны ресурсов.

Эксперт отмечает, что за рубежом рынок лома более гибкий, с меньшими экспортными ограничениями, что позволяет поддерживать стабильный спрос и предложение без резких спадов. И для России, по его мнению, необходимы комплексные меры, среди которых смягчение экспортных ограничений, поддержка мелких ломозаготовителей и стимулирование внутреннего спроса, что позволит избежать банкротств предприятий по ломосбору и одновременно обеспечит металлургам достаточные объемы сырья. Хотя последние, кажется, уже подстраховались на случай дефицита лома, все активнее замещая его горячебрикетированным и губчатым железом, а также чугуном, что связано с большими запасами железной руды в стране.

В свою очередь, политолог и промышленный эксперт Александр Мищенков уверяет, что в России происходят очень жесткие изменения рынка лома всех типов металлов, ведущие к неминуемому коллапсу. Ограничение госпрограмм льготной ипотеки обрушило продажи недвижимости, из-за чего спрос на строительный прокат упал и металлургические предприятия перестали нуждаться в прежних объемах вторичного сырья.

Сокращение инвестпрограмм нанесло удар по ломозаготовителям и с другой стороны: резко увеличилось время оборачиваемости металла в производственной цепочке. Промышленные предприятия сокращают и останавливают производство, переносят сроки модернизации, что, в свою очередь, ведет к снижению выработки отходов производства, объемов утилизации оборудования и демонтажа цехов.

Но если раньше у ломозаготовителей существовали надежные экспортные каналы сбыта, то сегодня сухопутная логистика через Белоруссию и Казахстан перекрыта, морская перевалка через порты юга заблокирована, а экспорт через порты северо-запада сталкивается с низким ломосбором и высокими расходами на логистику.

Политолог утверждает, что из-за падения ломозаготовки черных металлов «на земле» на 50–70% упал сбор и для цветных металлов. В частности, по меди и алюминию металлургические предприятия испытывают нехватку лома, но не у всех ломозаготовителей есть необходимое оборудование. Производственные мощности металлургов составляют 500–550 тыс. тонн медных полуфабрикатов в год, а фактический ломосбор меди в 2024 году, по разным данным, составил всего 150–250 тыс. тонн.

Ранее российские производители медной катанки использовали в качестве сырья медный лом, но из-за возникшего дефицита вынужденно перешли на катоды из первичной меди. Теперь ее производители порядка 25% объема поставляют на внутренний рынок, по сути заняв позиции ломозаготовителей.

Также деградация отрасли ломозаготовки нержавеющих сталей делает «Норникель» единственным надежным источником сырья для производства никельсодержащих (легированных, нержавеющих) сталей, что наглядно демонстрирует его партнерский проект с РНК по запуску завода в городе Волжском.

«Возможный крах отрасли ломозаготовки могут предотвратить стимулирование роста спроса на металлы и доступ к финансированию инвестпрограмм в промышленности, для чего государству придется пойти на инфляционный риск и смягчить ДКП путем снижения ключевой ставки ЦБ.— заключает Александр Мищенков.— Дополнительные меры — это ослабление барьеров для экспорта лома, снижение санкционного давления и старт трубопроводных мегапроектов».

Дмитрий Смирнов