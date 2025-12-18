В Ростове загорелся танкер в результате атаки БПЛА, есть погибшие

В результате налета БПЛА на танкер в порту Ростова-на-Дону погибли и пострадали люди. На судне произошел пожар. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

Сколько человек стали жертвами удара, не уточняется. Разлива нефтепродуктов удалось избежать, уточнил господин Скрябин. Пожарные тушат огонь. Информация уточняется, написал мэр в своем Telegram-канале.

Вместе с этим в Ростове были повреждены два корпуса многоэтажки-новостройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Под удар также попал город Батайск. Там пострадали несколько человек, загорелись два частных дома, медицинская помощь понадобилась четверым жителям, уточнил глава региона.