Умер бывший глава Камчатки Дмитрий Качин

Бывший руководитель Камчатской области Дмитрий Качин умер на 97-м году жизни. Он руководил регионом с 1971 по 1986 годы.

«В годы работы Дмитрия Ивановича модернизировался рыбопромысловый флот, развивалось сельское хозяйство, большими темпами велось жилищное строительство. Сегодняшний облик Петропавловска-Камчатского во многом сформировался благодаря той масштабной застройке, проведенной при Дмитрии Качине»,— написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

С 1965 по 1986 год господин Качин занимал ключевые руководящие посты в области, включая должности первого секретаря Петропавловск-Камчатского горкома КПСС, председателя облисполкома и первого секретаря Камчатского обкома партии. В 1986 году он был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в Социалистической Республике Вьетнам, где работал до 1991 года. В 1999 году ему было присвоено звание почетного гражданина Петропавловска-Камчатского.