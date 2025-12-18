Лукашенко назвал Путина нормальным человеком и «волкодавом в политике»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского президента Владимира Путина «волкодавом» в политике. При этом он охарактеризовал его как «нормального человека» с очень хорошими человеческими качествами.

«Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек»,— сказал господин Лукашенко в интервью американскому каналу Newsmax (цитата по «БелТА»).

На вопрос об украинском президенте Владимире Зеленском, с которым Александр Лукашенко встречался более шести лет назад, он ответил, что тогда тот показался ему «вменяемым, но неопытным» в политике. При этом белорусский президент отметил, что не был с ним настолько близок, как с Владимиром Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы оценивать его личные качества.