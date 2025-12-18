Подведены итоги регаты «Коммерсантъ 2025»

Соревнование стало первым любительским первенством по парусному спорту среди корпоративных команд, организованным в рамках «Клуба Ъ». Сезон 2025 года включал четыре этапа, которые прошли в разных регионах страны. Начался он в июне в Санкт-Петербурге и был включен в программу поддержки ПМЭФ. Следующим городом, принявшим регату, стал Ижевск. Затем парусные гонки переместились на Химкинское водохранилище в Москве, а финальный этап состоялся в сентябре в Сочи.

Чемпионом стала команда «Орион», второе место досталось семейной команде ADS Team, «бронза» — команде «Росконгресса», одного из партнеров сезона.

Поддержку бизнес-регате оказали генеральный партнер A7 Holding и партнеры — часовая мануфактура Konstantin Chaykin, «Сбер Страхование Жизни», промышленно-энергетический форум TNF, спортивный портал «Рейтинг букмекеров», спортивная платформа фонда «Росконгресс» «Борись и побеждай», а также технический партнер ProYachting.

Участники регаты — представители бизнеса, признанные профессионалы и лидеры в своих областях, которые не боятся вызовов и стремятся к победам. В 2026 году регата обещает стать еще более захватывающей.

Нина Никифорова