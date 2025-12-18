Чиновник Кремля обновил формулу «Православия, Самодержавия, Народности»

Формула государственной идеологии, сформулированной министром Сергеем Уваровым в XIX веке, актуальна до сих пор, считает замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт. По его мнению, изменилась лишь терминология — теперь классическая триада «Православие, Самодержавие, Народность» звучит как: «Суверенная страна, Традиционное общество, Социальное государство».

Статья господина Рапопорта, посвященная государственной идеологии, опубликована в «Блокноте гражданского просвещения» за ноябрь — декабрь 2025 г. (доступно на сайте общества «Знание»). На статью чиновника обратили внимание «Ведомости».

На протяжении истории, считает Борис Рапопорт, видны три константы «российского цивилизационного кода», которые формируют национальный характер россиян и служат опорой для государства. Среди них: мессианство (или «особый путь России»), соборность и справедливость. Со временем меняется лишь формулировка этих констант (например, православие сменилось коммунизмом, а сейчас — «справедливым многополярным миром»), утверждает он.

«На огромной территории с суровым климатом и низкой плотностью населения выживание возможно только при мощной государственной власти. Сильное государство, сильный лидер, адаптивная способность — необходимость выживания и конкурентоспособности страны»,— добавляет господин Рапопорт.