«Платежи по "пластику" будут снижаться»

О перспективах карточных платежей, снижении влияния введения НДС, развитии альтернативных методов оплаты рассказал в интервью “Ъ” председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

— Согласно данным ЦБ, за девять месяцев 2025 года оплата картами снизилась более чем на 3% по сравнению с прошлым годом. С чем связано это снижение?

— На текущий момент карточные платежи остаются ядром безналичной оплаты товаров и услуг. Но их доля постепенно снижается — в первую очередь из-за того, что люди все активнее переходят на другие способы безналичной оплаты. Так, объем платежей через СБП за три квартала этого года по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года вырос на 43,7%. Предполагаем, что плавное снижение карточного трафика продолжится.

— Как на карточных платежах отразится введение НДС? Какие альтернативные методы оплаты будут наиболее востребованными в 2026 году?

— Безусловно, сейчас остается много вопросов на эту тему. Но НСПК приняла меры, чтобы смягчить нагрузку на участников рынка и обеспечить стабильность карточных платежей в 2026 году. Главное — мы планируем снизить тарифы на ключевые трансакционные услуги, которые теперь будут облагаться НДС. Это плата за клиринг и авторизацию — именно они составляют основную долю расходов банков при обслуживании карт «Мир». Такие решения позволят банкам минимизировать влияние НДС и продолжить работать почти в привычной тарифной модели.

Что касается альтернативных инструментов, ожидаю, что в 2026 году сильнее всего прибавят биометрические сервисы и Bluetooth-оплата. Эти направления будут формировать новую пользовательскую привычку, и постепенно трафик между способами оплаты начнет перераспределяться. На этом фоне платежи по «пластику» будут постепенно снижаться, уступая место другим форматам.

— Когда НСПК планирует массово внедрить сервис «Волна»? Будет ли он сопрягаться с сервисом Сбербанка «Вжух»?

— Внедрение «Волны» напрямую зависит от активности банков. Сейчас мы ведем работу и переговоры с 30 крупнейшими эквайерами, чтобы найти взаимовыгодные условия для масштабного развертывания сети. Несколько банков уже фактически обновили эквайринговую инфраструктуру и мобильные приложения. Одновременно мы развиваем сам сервис. В этом году мы сделали так, чтобы оплачивать «Волной» можно было через СБП и по картам «Мир».

— НСПК проводит пилот по биоэквайрингу, в рамках которого уже подключен к оплате лицом метрополитен в Казани. Когда планируется массовый запуск биоэквайринга от НСПК?

— Мы уже давно вышли за пределы пилотирования. Сейчас мы вместе с банками развертываем сеть приема, по нашим спецификациям банки дорабатывают свои мобильные приложения.

Параллельно прорабатывается сервис подтверждения возраста по биометрии. В декабре стартовал пилотный проект с банками, будем тестировать его работу в ряде ТСП, а в следующем году перейдем к масштабированию. Мы также прорабатываем не только оплату в офлайне, но и работу сервиса в онлайне — разрабатываем клиентские сценарии с крупнейшими маркетплейсами и заинтересованными ритейлерами.

— Представитель Сбербанка говорил в интервью “Ъ”, что интеграция его биоэквайринга с биоэквайрингом от НСПК тормозится из-за скорости отклика. Как решается эта проблема?

— Скорость обращения банка к платформе биометрических сервисов НСПК (ПБС) сведена к минимуму и составляет менее 0,3 секунды. Мы сделали так, что на общую скорость операции обращение к ПБС не повлияет, человек не заметит эти доли секунды в момент совершения покупки.

Одним из стимулов при подключении является программа мотивации, которую сейчас разрабатывает НСПК. Она призвана помочь банкам оптимизировать затраты при масштабировании технологии. Сейчас необходимо определить конкретные условия, которые мы обсуждаем в рамках совета участников и пользователей НСПК.

— Как отразится на объеме альтернативных платежей вступление в силу закона о едином QR?

— Универсальный QR-код — это единое окно, которое дает доступ к различным способам оплаты: СБП, pay-сервисам банков, сервисам рассрочки и в будущем — цифровому рублю. Он упрощает процесс оплаты, предлагая им единый сценарий и одновременно предоставляя выбор. Но мы видим, что pay-сервисы присоединяются к решению не так быстро, как нам бы хотелось. Все дело в том, что банкам приходится заключать множество соглашений с разработчиками или делать доработки под разные требования. Поэтому НСПК разработала решение «МирЛинк», которое позволит банкам быстрее и эффективнее выводить свои pay-сервисы для оплаты по универсальному QR.

