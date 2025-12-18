Создаем настроение

«Коммерсантъ Стиль» показывает самые необычные идеи нейл-дизайна для встречи Нового года.

Вне зависимости от планов на Новый год — вечеринка в клубе или уютный домашний праздник — планируйте маникюр, который будет радовать и создавать праздничное настроение. Вариантов много: от мерцающего бархата, роскоши цветного стекла до минималистичных перламутровых кончиков и классических мотивов — наши идеи помогут определиться с выбором.

Серебро золота

Фото: @gelcare.official Фото: @overglowedit Фото: @thedailynailofficial Фото: @nailartbyqueenie Фото: @nailartbyqueenie Фото: @nonnailartist Фото: @thenaillologist Фото: @meloo_nails Фото: @orl._yuka Фото: @glossyglow_bycintia Фото: @sassinailtech

Снежинки всех оттенков

Фото: @overglowedit Фото: @brushedbyb_ Фото: @phoebesummernails Фото: @_by_shelley Фото: @madzia_sarzynska Фото: @thenailritual_ Фото: @iwona_kieta_instruktor

Тартан: клетка благородных расцветок

Фото: @nailsbyrobinandnicky Фото: @bycheznails Фото: @sarahbrezel Фото: @mumuart_nail Фото: @beautique_kent Фото: @maddiedoesmanis Фото: @vanityprojects Фото: @lavo_naillounge

Новогодние мотивы: классика жанра

Фото: @iramshelton Фото: @brydiedoesnails Фото: @_by_shelley Фото: @bycheznails Фото: @samrosenails Фото: @nailsxmina Фото: @georgieporgie.nails Фото: @nailalamode Фото: @sansungnails Фото: @nail_ahra Фото: @nails.bysteph Фото: @nails.bysteph Фото: @hrbeauty_x Фото: @bymiaf

Красота на кончике ногтя

Фото: @thenaillologist Фото: @samrosenails Фото: @_h.collective Фото: @livlobeauty Фото: @emilia_rose_beauty Фото: @nailalamode Фото: @manucurist Фото: @byjessicaleahy

Драгоценные камни и жемчуг

Фото: @gossipandgloss Фото: @meloo_nails Фото: @craftedbyaprince Фото: b.by_you Фото: @houseofnaf Фото: @sansungnails Фото: @sansungnails Фото: @sansungnails Фото: @sansungnails Фото: @paintedbycourtney Фото: @pop_polished Фото: @voguebeauty Фото: @sansungnails Фото: @nonnailartist Фото: @nailzbyambz Фото: @sansungnails

Ленты и банты

Фото: @slowianka_nails Фото: @learnahstarbuck_nailartist Фото: @phoebesummernails Фото: @bycheznails Фото: @nailsbypaulin Фото: @brydiedoesnails Фото: @sansungnails Фото: @staceymachin Фото: @dajeong_nail Фото: @phoebesummernails Фото: @glitterbels Фото: @elliegels Фото: @hrbeauty_x Фото: @bymiaf

Хром

Фото: @voguebeauty Фото: @sansungnails Фото: @samrosenails Фото: @___beautybynicole Фото: @meloo_nails Фото: @craftedbyaprince Фото: @annytsvetkova_nails Фото: @nailsbyhln Фото: @brushedbyb_

Все и сразу: смешение стилей

Фото: @gossipandgloss Фото: @paintmeprettybyaleasha Фото: @nails.bysteph Фото: @___beautybynicole Фото: @nails_at_no.55 Фото: @hrbeauty_x Фото: @the.tipsy.nail.bar Фото: @_by_shelley Фото: @nailalamode Фото: @millinails

Ирина Кириенко