Создаем настроение
100 вариантов новогоднего маникюра
«Коммерсантъ Стиль» показывает самые необычные идеи нейл-дизайна для встречи Нового года.
Вне зависимости от планов на Новый год — вечеринка в клубе или уютный домашний праздник — планируйте маникюр, который будет радовать и создавать праздничное настроение. Вариантов много: от мерцающего бархата, роскоши цветного стекла до минималистичных перламутровых кончиков и классических мотивов — наши идеи помогут определиться с выбором.
Серебро золота
Снежинки всех оттенков
Тартан: клетка благородных расцветок
Новогодние мотивы: классика жанра
Красота на кончике ногтя
Драгоценные камни и жемчуг
Ленты и банты
Хром
Все и сразу: смешение стилей
