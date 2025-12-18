Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Создаем настроение

100 вариантов новогоднего маникюра

«Коммерсантъ Стиль» показывает самые необычные идеи нейл-дизайна для встречи Нового года.

Фото: @chanel.beauty

Вне зависимости от планов на Новый год — вечеринка в клубе или уютный домашний праздник — планируйте маникюр, который будет радовать и создавать праздничное настроение. Вариантов много: от мерцающего бархата, роскоши цветного стекла до минималистичных перламутровых кончиков и классических мотивов — наши идеи помогут определиться с выбором.

Серебро золота

Фото: @gelcare.official

Фото: @overglowedit

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @nailartbyqueenie

Фото: @nailartbyqueenie

Фото: @nonnailartist

Фото: @thenaillologist

Фото: @meloo_nails

Фото: @orl._yuka

Фото: @glossyglow_bycintia

Фото: @sassinailtech

Снежинки всех оттенков

Фото: @overglowedit

Фото: @brushedbyb_

Фото: @phoebesummernails

Фото: @_by_shelley

Фото: @madzia_sarzynska

Фото: @thenailritual_

Фото: @iwona_kieta_instruktor

Тартан: клетка благородных расцветок

Фото: @nailsbyrobinandnicky

Фото: @bycheznails

Фото: @sarahbrezel

Фото: @mumuart_nail

Фото: @beautique_kent

Фото: @maddiedoesmanis

Фото: @vanityprojects

Фото: @lavo_naillounge

Новогодние мотивы: классика жанра

Фото: @iramshelton

Фото: @brydiedoesnails

Фото: @_by_shelley

Фото: @bycheznails

Фото: @samrosenails

Фото: @nailsxmina

Фото: @georgieporgie.nails

Фото: @nailalamode

Фото: @sansungnails

Фото: @nail_ahra

Фото: @nails.bysteph

Фото: @nails.bysteph

Фото: @hrbeauty_x

Фото: @bymiaf

Красота на кончике ногтя

Фото: @thenaillologist

Фото: @samrosenails

Фото: @_h.collective

Фото: @livlobeauty

Фото: @emilia_rose_beauty

Фото: @nailalamode

Фото: @manucurist

Фото: @byjessicaleahy

Драгоценные камни и жемчуг

Фото: @gossipandgloss

Фото: @meloo_nails

Фото: @craftedbyaprince

Фото: b.by_you

Фото: @houseofnaf

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @paintedbycourtney

Фото: @pop_polished

Фото: @voguebeauty

Фото: @sansungnails

Фото: @nonnailartist

Фото: @nailzbyambz

Фото: @sansungnails

Ленты и банты

Фото: @slowianka_nails

Фото: @learnahstarbuck_nailartist

Фото: @phoebesummernails

Фото: @bycheznails

Фото: @nailsbypaulin

Фото: @brydiedoesnails

Фото: @sansungnails

Фото: @staceymachin

Фото: @dajeong_nail

Фото: @phoebesummernails

Фото: @glitterbels

Фото: @elliegels

Фото: @hrbeauty_x

Фото: @bymiaf

Хром

Фото: @voguebeauty

Фото: @sansungnails

Фото: @samrosenails

Фото: @___beautybynicole

Фото: @meloo_nails

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @annytsvetkova_nails

Фото: @nailsbyhln

Фото: @brushedbyb_

Все и сразу: смешение стилей

Фото: @gossipandgloss

Фото: @paintmeprettybyaleasha

Фото: @nails.bysteph

Фото: @___beautybynicole

Фото: @nails_at_no.55

Фото: @hrbeauty_x

Фото: @the.tipsy.nail.bar

Фото: @_by_shelley

Фото: @nailalamode

Фото: @millinails

Ирина Кириенко

