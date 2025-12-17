Президент Венесуэлы обсудил с генсеком ООН угрозы со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро созвонился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщается в пресс-службе главы всемирной организации. Господин Мадуро рассказал ему «о напряженности в регионе» из-за угроз США, которые могут привести к опасным последствиям.

«В ходе разговора генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости для государств-членов уважать международное право, в частности Устав ООН, проявлять сдержанность и деэскалировать напряженность для сохранения региональной стабильности»,— отметили в пресс-службе. В правительстве Венесуэлы сообщили, что Николас Мадуро обратил внимание генсека ООН на публичные заявления президента США Дональда Трампа. В них американский президент утверждал, что «нефть, природные богатства и территория Венесуэлы принадлежат ему» (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня президент США Дональд Трамп пообещал, что США продолжат сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли» у Соединенных Штатов. Он также объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, которые находятся под американскими санкциями. По данным журналиста Такера Карлсона, американский президент может объявить Венесуэле войну в ночь на 18 декабря.

С начала сентября в результате атак США по судам у берегов Венесуэлы американские военнослужащие убили не менее 90 человек. В начале декабря глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное Копье») против наркокартелей в Западном полушарии.