Верховный суд запретил управлять «механикой» водителям без большого пальца

Верховный суд России отклонил иск жителя Красноярского края, который оспаривал запрет на вождение автомобилей с механической коробкой передач при отсутствии двух фаланг большого пальца на руке. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«В иске заявитель, владеющий легковым автомобилем с механической коробкой передач, указал, что оспариваемая им норма не учитывает реальную возможность управления транспортным средством конкретным лицом»,— указано в сообщении. Истец заявил, что ему не выдали справку для получения водительских прав, поскольку у него на правой руке нет двух пальцев до фаланг, что не позволяет ему брать предметы.

При отказе Верховный суд объяснил, что документ, который обжалует истец, не противоречит нормативным актам и направлен на обеспечение безопасности движения на дороге.