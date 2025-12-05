ВГТУ заплатит двум поставщикам беспилотников 50 млн рублей

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) нашел поставщиков беспилотных авиационных систем мультироторного типа и комплектов управления для проведения научно-исследовательских работ. Контракты с компаниями заключены на совокупную сумму 49,9 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.

Первый подряд получило ООО «СНБП», снизившее начальную цену в 20 млн на 100 тыс. руб. В аукционе участвовала еще одна компания, название которой не разглашается. Она предлагала поставить беспилотные системы по стартовой цене. Согласно контракту, «СНБП» до 15 декабря должна снабдить ВГТУ 99 конструкторами беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа с диаметром винтов 10 дюймов, 15 аппаратами с диаметром 15 дюймов, а также четырьмя комплектами управления. В соответствии с техническим заданием, под оборудованием первого типа подразумеваются квадрокоптеры, второго типа — гексакоптеры.

Согласно сервису Rusprofile.ru, ООО «СНБП» зарегистрировано в августе 2023 года в Элисте (Калмыкия) для оптовой торговли производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и учредитель — Алексей Трифанов. За прошлый год компания выручила 8,6 млн руб., ее чистая прибыль при этом достигла 2,7 млн руб.

Победителем второго аукциона стало ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания была единственным участником торгов. ВГТУ заключил с ней контракт по начальной цене 29,9 млн руб. Победитель до 10 декабря включительно должен поставить вузу 159 конструкторов беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа размером 10 дюймов, 15 аппаратов 15-дюймового формата и пять комплектов управления.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» зарегистрировано в сентябре 2022 года в Туле. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Директором и единственным учредителем является Андрей Черезов. В 2024 году выручка компании составила 562 млн руб., чистая прибыль — 81 млн руб.

В прошлом году контракт на поставки беспилотников для ВГТУ за 29,9 млн руб. также выиграла «Русская лаборатория воздушного транспорта».

Кабира Гасанова