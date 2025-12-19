Отходы производства?

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщил на прошлой неделе, что выпустил первую тестовую серию новой вакцины от рака и получил разрешительные документы на ее использование. Это уже не первая онковакцина НИЦ, Россия становится лидером в данной сфере. Только результаты лечения врачей пока не радуют.

Прививки от рака не защищают от него здоровых — они должны помочь тем, кто уже заболел. Чисто теоретически это отличная идея. Ведь рак — это помимо прочего сбой в иммунной системе. Раковые клетки постоянно возникают у любого человека, но иммунитет стоит на страже и до поры до времени их уничтожает. Однако в какой-то момент раковые клетки за счет все новых мутаций могут научиться обманывать иммунную систему: стать для нее невидимыми и начать быстро размножаться. И вот тут-то может помочь прививка. Берем частицу опухоли, исследуем, выделяем характерные для нее белки и вводим их в организм, чтобы иммунная система стала уничтожать содержащие их раковые клетки.

Технологически это бывает устроено очень по-разному. Например, хитрый способ — не вводить вышеупомянутые белки, а заставить клетки в организме пациента их самостоятельно синтезировать. Так работает мРНК-вакцина, именно ее создали в НИЦ Гамалеи, объясняет руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин, «матричная РНК переносит в клетку информацию о строении белка, клетка читает эту инструкцию и собирает из кирпичиков-аминокислот нужный белок. мРНК — это как флешка, на которую скинули файл с чертежом нужного белка».

Над вакциной работала команда специалистов, которая в кратчайшие сроки создала технологию, говорит Гущин и продолжает:

— Минздрав РФ выдал разрешение на ее применение, и теперь Россия — одна из немногих стран, где доступна эта передовая технология борьбы с онкологическими заболеваниями. Предстоит большая работа по определению пациентов, которым она будет помогать,— на первых порах среди пациентов с меланомой.

На вопрос об эффективности таких вакцин НИЦ Гамалеи ничего не ответил. А тут все пока красиво выглядит скорее в теории. Дело не только в том, что сфера применения вакцин ограничена строго определенными видами и стадиями рака. «Вакцины от рака разрабатывают уже десятилетия, дело практически не движется. Лет 20 назад, когда я начинал работать, все было примерно в таком же состоянии»,— говорит известный онколог Михаил Ласков.

Вакцин от рака, дошедших до рынка, единицы. Самая известная — Provenge. Она была одобрена в США в 2010 году, в 2013-м появилась в Европе, а в 2015-м европейские продажи прекратились. Врачи говорят, что она не показала эффективности.

Между тем в России помимо пока безымянной вакцины НИЦ Гамалеи уже есть созданный им же «Неоонковак» и «Онкопепт» производства одной из структур Федерального медико-биологического агентства РФ.

В ноябре 2025 года Минздрав России выдал разрешение на использование их обеих. При этом их нет ни в Государственном реестре лекарственных средств, ни в Реестре разрешенных клинических исследований. Никто из онкологов, с которыми я говорил, ничего конкретного о них не слышал.

Почему российские медцентры так активно занимаются именно этим направлением в развитии новых методов лечения рака? Отчасти это может быть связано с COVID-19. НИЦ Гамалеи разработал тогда вакцину «Спутник V», основанную на мРНК. «Те, кто делал вакцину такого типа для лечения ковида, теперь пытаются приспособить ее к онкологии,— говорит Ласков.— Но результатов пока не видно».

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»