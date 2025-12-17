В Raiffeisen Bank International с июля 2026 года сменится гендиректор

Наблюдательный совет Raiffeisen Bank International (RBI) назначил Михаэля Хёллерера преемником Йоханна Штробля на посту генерального директора банка. Новый гендиректор заступит на должность с 1 июля 2026 года, сообщили в пресс-службе RBI.

«Михаэль Хёллерер — высококвалифицированный и признанный на международном уровне банкир. Он хорошо знаком с группой RBI и в прошлом демонстрировал свое стратегическое видение, новаторство и решительность на различных руководящих должностях»,— отметил председатель Наблюдательного совета банка Эрвин Хамеседер. В пресс-релизе банка отметили, что господин Хёллерер возьмет на себя ответственность за розничный бизнес RBI в масштабах всей группы компаний.

66-летний Йоханн Штробль занимал пост гендиректора RBI на протяжении восьми лет. Срок его контракта должен был закончиться в феврале 2027 года, однако он не стал добиваться продления полномочий и заранее уведомил совет директоров о намерении уйти. Такое решение было принято, чтобы организовать «плавную и управляемую передачу полномочий», отметили в банке.

Господин Хёллерер проработал в банковской сфере около 20 лет. В разные годы он занимал руководящие должности в Raiffeisen Capital Management, Raiffeisen Bank Polska, RZB. Сейчас он работает CEO Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien и Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien.