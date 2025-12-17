«Локомотив-Кубань» покатился под горку

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань», в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ оставшийся без медалей, вновь представляется слабейшей из команд «большой четверки». 17 декабря он на выезде крупно — 69:98 — проиграл серебряному призеру предыдущего розыгрыша турнира петербургскому «Зениту». Для краснодарцев это третье поражение подряд и восьмое — со старта сезона, в котором команда успела провести меньше двух десятков матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит» и «Локомотив-Кубань»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит» и «Локомотив-Кубань»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Очередная встреча с оппонентом из «большой четверки» обернулась для «Локомотива-Кубани» чувствительным поражением. 17 декабря он на выезде играл с «Зенитом» и, как часто в этом сезоне случается с краснодарцами, очень скверно начал.

К концу первой четверти гости уступали 14 очков. К большому перерыву — 22. Игрокам «Зенита» на площадке удавалось практически все задуманное. Сработал стартовый план главного тренера Александра Секулича, поставившего на двух габаритных игроков передней линии. Лука Шаманич и Андрей Мартюк доминировали в чужой «краске». К середине матча хорват набрал 15 очков, реализовав все семь попыток с игры, а россиянин добрался до отметки в 12 очков и промахнулся лишь раз. Эффективно действовали впереди и ведущие защитники «Зенита».

Их умение забивать вышло на первый план уже во второй половине. В третьей четверти (ее «Зенит» тоже выиграл — 19:18) чаще других отличались Ливай Рэндольф и Владислав Емченко. А разыгрывающий Трент Фрейзер, который в этот раз появился со скамейки запасных, как-то слишком часто вынуждал опекунов нарушать на себе правила и был безупречен с линии штрафных бросков.

В заключительном периоде петербуржцы, владевшие весомым преимуществом, стали играть неаккуратно, с ленцой. Они допустили пять потерь (в сумме за прошлые 30 минут было шесть), а Лука Шаманич в рядовой ситуации схватил неспортивный фол. Но и это не помогло реанимировать «Локомотив-Кубань». Четвертый отрезок тоже остался за «Зенитом», победившим в итоге крайне убедительно — 98:69. 25 очков набрал разыгрывающий Трент Фрейзер. Десятиочковый рубеж преодолели пять баскетболистов «Зенита». А Ненаду Димитриевичу удался дабл-дабл из 12 очков и 11 результативных передач.

Таким образом, «Зенит» отстоял третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Его баланс побед и поражений — 11–5. Впереди только действующий чемпион московский ЦСКА (14–2) и бронзовый призер прошлого розыгрыша казанский УНИКС (13–2).

«Локомотив-Кубань» же потерпел третье поражение подряд и пока располагается на четвертом месте (10–5) с минимальным — в одну победу — зазором перед пермской «Пармой» и столичной МБА-МАИ. Всего команда Антона Юдина успела сыграть 18 официальных матчей в нынешнем сезоне и потерпела уже восемь поражений. Шесть из них пришлись на регулярный чемпионат Единой лиги, еще два — на ее внутрисезонный турнир Winline Basket Cup.

Между тем в пяти играх с соперниками по топ-4 у краснодарцев лишь одна победа: в начале ноября им посчастливилось играть с ослабшим из-за череды травм «Зенитом» (его железнодорожники одолели со счетом 89:80). А среди четырех поражений есть и одно сокрушительное — 64:104 от ЦСКА в Москве. Так крупно в Единой лиге «Локомотив» прежде не проигрывал.

Роман Левищев