В ДНР при подрыве на взрывоопасном предмете погибла сотрудница МВД

В Кураховском муниципальном округе Донецкой народной республики при исполнении служебных обязанностей погибла сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР Виктория Черепнина. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

По словам господина Пушилина, трагедия произошла на недавно освобожденной от Вооруженных сил Украины территории. При подрыве на взрывоопасном предмете капитан полиции Черепнина погибла, а три ее коллеги получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших женщина 1983 года рождения получила тяжелые ранения, двое мужчин 1986 и 2002 годов рождения находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления раненым. В пресс-службе МВД по ДНР подчеркнули, что Виктория Черепнина была человеком исключительного мужества и самоотверженности, выполняла задачи особой важности и высокого риска, помогая жителям восстановить документы и вернуть ощущение защищенности на территориях, долгое время лишенных нормальной жизни.