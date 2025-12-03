«Белогорье» обыграло «Кузбасс» в домашнем матче Суперлиги
Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил «Кузбасс» из Кемерова в одиннадцатом туре Суперлиги. Матч состоялся в среду, 3 декабря, в Белгороде и завершился со счетом 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:18).
Лучшим бомбардиром «Белогорья» стал капитан Павел Тетюхин, заработавший 18 очков. 14 очков принесли Иван Подребинкин и Георгий Заболотников. У «Кузбасса» наибольший вклад в нападении сделал Александр Ким, набравший 22 очка.
«Сегодня команда показала характер. После неудачи в третьем сете мы смогли собраться и завершить встречу в свою пользу. Важно, что в ключевые моменты ребята действовали хладнокровно и выполняли установки»,— прокомментировал главный тренер «Белогорья» Сергей Баранов.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», перед этой игрой «Белогорье» 29 ноября одержало важную волевую победу в Санкт-Петербурге над лидером чемпионата — «Зенитом» (3:2). Та победа стала для белгородцев третьей подряд на выезде и позволила им продолжить успешную серию.
По итогам встречи с «Кузбассом» «Белогорье» укрепило свои позиции в верхней части турнирной таблицы. Следующий матч белгородцы проведут в гостях против московского «Динамо» 8 декабря.