Пентагон решил по-своему

Законопроект об оборонном бюджете США на 2026 год, принятый Палатой представителей США, неожиданно показал, что в Вашингтоне все еще делают ставку на кооперацию с НАТО и традиционными союзниками из Евросоюза. Это стало заметным контрастом по сравнению с обнародованной в конце прошлой недели Стратегией нацбезопасности США, которая оказалась для европейских партнеров Америки настоящим холодным душем. Эксперты увидели в этом признак того, что влияние Дональда Трампа на республиканскую фракцию больше не является безусловным. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Палата представителей США 10 декабря одобрила масштабный оборонный бюджет. Притом что президент Дональд Трамп просил на 2026 финансовый год $892,6 млрд, что соответствовало уровню 2025 года, Конгресс утвердил сумму на $8 млрд больше.

В частности, документ предусматривает выделение $291 млрд на эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, $234 млрд на военный персонал и здравоохранение, $162 млрд на закупки нового вооружения и $146 млрд на исследования и развитие технологий. Еще $54 млрд направят на военное строительство и ядерные программы.

Но главное, что обратило на себя внимание,— щедрость по отношению к союзникам Штатов.

Так, $400 млн планируется передать на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) на 2026 год, причем с продлением программы до 2029-го и возможным удвоением финансирования в 2027-м.

Лишь часть консерваторов выступила против включения этой статьи расходов. $175 млн пойдут на Балтийскую инициативу безопасности для Эстонии, Латвии и Литвы.

Законопроект также ограничивает возможности администрации по сокращению американских войск в Европе: численность контингента не может опускаться ниже 76 тыс. человек более чем на полтора месяца, а вывод техники блокируется. В азиатском разделе документа аналогичные ограничения установлены для Южной Кореи, что должно подтвердить готовность Вашингтона сохранять военные обязательства в регионе.

Документ появился менее чем через неделю после публикации Стратегии национальной безопасности США, которую в Европе во многом расценили как пощечину от американцев. В стратегии Европа обозначена в качестве «зарегулированного и неуверенного в себе континента», которому грозит «утрата цивилизационной идентичности» из-за плохо контролируемой миграции. Кроме того, в ней Вашингтон открыто выразил симпатии правым силам на континенте, пообещав оказывать им поддержку. Наконец, в документе прописан давний тезис главы Белого дома о том, что обеспечение безопасности Европы перестает быть приоритетом для США.

Американские оценки состояния дел в Европе, к слову, вызвали положительную реакцию в Москве — там отметили, что этот стратегический документ «во многом совпадает с нашим видением». В Брюсселе же он вызвал волну обвинений во вмешательстве Штатов во внутренние дела и сдаче союзников.

На этом фоне оборонный бюджет Пентагона на 2026 финансовый год, одобренный Конгрессом, оказался подчеркнуто проевропейским и просоюзническим. И хотя официально документ получил поддержку Белого дома, а Дональд Трамп пообещал подписать закон после утверждения Сенатом, многие эксперты расценили этот законопроект в качестве знака демонстративного охлаждения отношений между администрацией Трампа и республиканским Конгрессом, а также как признак частичной потери влияния Белого дома на законодателей.

Принятие Закона о национальной обороне Палатой представителей в нынешнем виде показывает, что Белому дому пришлось учитывать позицию центристов обеих партий. Документ стал не просто законом об оборонном бюджете, а отражением сложного баланса интересов внутри Конгресса, где консенсус оказался важнее личной повестки президента. Это свидетельствует о том, что влияние Трампа на республиканскую фракцию и на законодательный процесс в целом уже не является безусловным — теперь ему приходится действовать в условиях ограничений и постоянного торга.

Екатерина Мур, Вашингтон