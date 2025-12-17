Разжигание еще теплится

Межнациональную напряженность в стране подпитывают не только зарубежные «противники России», но и реальные внутренние проблемы, в том числе коррупция и несогласованность действий властей. Об этом говорится в свежем докладе Московского бюро по правам человека (МБПЧ) о ситуации с радикальным национализмом. Обсуждение доклада продемонстрировало весь спектр мнений по этой проблеме. Так, муфтий Альбир Крганов призвал активнее защищать права российских мусульман, а представитель Южного федерального университета Лариса Хоперская пожаловалась на «изменение этнических пропорций» в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синагога в Обнинске посе попытки поджога в августе 2025 года

Фото: Пресс-служба главного раввина России Синагога в Обнинске посе попытки поджога в августе 2025 года

Фото: Пресс-служба главного раввина России

17 декабря Московское бюро по правам человека представило доклад «О преодолении радикального национализма и экстремизма в России в 2025 году». В нем перечислены факты правонарушений, совершенных на этнической и религиозной почве. Также авторы проанализировали основные проблемы в сфере межнациональных отношений и предложили способы их решения. Они подчеркнули, что эта работа особенно актуальна в условиях «постоянных попыток противников России расколоть межнациональное согласие российского общества».

Московское бюро по правам человека — неправительственная организация, созданная в 2002 году. МБПЧ занимается мониторингом «нарушений прав человека и проявлений агрессивной ксенофобии в РФ». Ежегодные доклады направляются в администрацию президента, Генпрокуратуру, МВД, Минюст и другие органы власти. Бюро возглавляет член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Авторы доклада констатируют: несмотря на «системную работу» госорганов, сторонники ультраправых идей продолжают совершать насильственные преступления и акты вандализма. Так, в августе 2025 года неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание синагоги в Обнинске. В том же месяце в Хабаровске вандалы разгромили вход на мусульманское кладбище и разбили стенд с аятами Корана. А в марте пермские подростки подожгли деревянный дом, который они считали «цыганским». В феврале в Подмосковье трое подростков до смерти избили мужчину «неславянской внешности».

«В мае визит радикалов привел к гибели мужчины и серьезному травмированию женщины во Всеволожске (Ленинградская область)»,— говорится в докладе.

Речь идет о действиях представителей «Русской общины», которые ворвались к гражданину Армении и использовали в отношении него газовый баллончик и электрошокер. Затем в квартире начался пожар, в результате чего мужчина погиб, а его знакомой пришлось прыгать из окна. МБПЧ напомнило, что деятельность «Русской общины» подвергалась резкой критике Главного управления региональной безопасности Мособласти.

Авторы документа напомнили, что в 2025 году власти ввели в сфере миграции ряд ограничительных мер — например, создали реестр контролируемых лиц. Это в докладе названо «логичным ответом государства на растущий общественный запрос на безопасность и законность». В то же время эксперты призвали власть реагировать на проявления «радикализма и ксенофобии по отношению к мигрантам» и пресекать «правонарушения, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды». «Укрепление законности и прозрачности миграционных процессов позитивным образом скажется на общественном восприятии миграции, образе и статусе мигранта, а также на гармонизации межнациональных отношений»,— говорится в докладе. Авторы подчеркивают, что на межнациональную напряженность влияют «несогласованные действия» властей разного уровня, их «невнимательное отношение» к ситуации в регионах, коррупция и «пренебрежение интересами граждан».

В ходе обсуждения доклада в МИА «Россия сегодня» глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что федеральные власти должны принимать активное участие в предотвращении межнациональных конфликтов в регионах и жестко пресекать «нарушения прав мусульман, поджоги мечетей, нападения на женщин в хиджабах». Он добавил, что государство должно реагировать на международные события, например ситуацию вокруг Израиля и Палестины, таким образом, чтобы не эскалировать обстановку внутри страны.

Глава Центра евразийских исследований Южного федерального университета Лариса Хоперская заявила, что еще одной проблемой межнациональной политики является «изменение этнических пропорций» в регионах. По ее словам, в ЮВО наблюдается сокращение численности коренного населения и рост количества иностранных граждан. А директор Центра политических и этнополитических исследований Пятигорского госуниверситета Майя Аствацатурова напомнила, что во многих регионах не решены внутренние межэтнические проблемы. Она привела в пример территориальные противоречия на Северном Кавказе и ситуацию с вымиранием языков коренных народов. Сейчас нацполитика «строится на доктрине патриотизма, поддержки президента», добавила госпожа Аствацатурова, однако «ресурсы патриотического донбасского консенсуса будут когда-то исчерпаны» и к этому надо готовиться.

Эмилия Габдуллина, Полина Мотызлевская