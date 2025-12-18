Обучение не без мучения
Охват дополнительным образованием в РФ — 11–13% всех занятых
Доля работников, охваченных в РФ дополнительным профессиональным образованием (ДПО), в последние годы растет, но все равно остается низкой по сравнению с другими странами, следует из имеющегося у “Ъ” отчета Минобрнауки. Поскольку в образовании и здравоохранении регулярное повышение квалификации закреплено нормативно, на бюджетный сектор приходится наибольшее число дополнительно обучающихся. Также ДПО развито в госуправлении, науке, финансах, в сфере информации и связи — там, где такие программы встроены в кадровые стратегии и поддерживают технологические процессы. В производственных же отраслях обучение зачастую ограничивается курсами по охране труда, что особо не повышает профессиональные навыки работников.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Отчет Минобрнауки сформирован на основе данных федерального статистического наблюдения №1-ПК. Из документа следует, что за 2024 год число реализованных в стране программ ДПО выросло на 38,7 тыс. — до 345 тыс. (плюс 11,5% к 2023 году). Численность слушателей выросла с 8,38 млн до 8,44 млн человек. При этом охват российского рынка труда этими программами остается небольшим — 11–13% от числа всех занятых. В странах ОЭСР даже самое низкое значение показателя превышает российский уровень (Хорватия, 19%). У лидеров — Финляндия, США и Дания — он составляет 61%, 60% и 58% соответственно.
Наиболее популярно ДПО у работников, находящихся на пике экономической активности. Если в 25–29 лет доля вовлеченных в этот образовательный формат не превышает 9%, то для категории 40–49 лет показатель достигает 28%. Для возраста 50–59 лет он уменьшается до 17%, хотя именно для этой категории обновление компетенций помогло бы улучшить позицию на рынке труда.
В образовании и здравоохранении регулярное повышение квалификации закреплено нормативно. Также оно развито в государственном управлении, науке, финансах, в сфере информации и связи — там, где программы ДПО встроены в кадровые стратегии и поддерживают технологические процессы. В производственных же отраслях обучение зачастую ограничивается краткосрочными курсами по охране труда, что особо не повышает профессиональные навыки. В таких сферах, как торговля, гостиничный бизнес и общественное питание, участие в формализованных программах минимально: обучение в основном происходит на рабочем месте и не отражается в статистике. В результате охват программами ДПО сильно варьируется по отраслям — от 2,4 млн человек в образовании до всего 94 тыс. в сельском хозяйстве.
Из данных Росстата и международных сопоставлений Eurostat следует, что российские компании тратят на обучение персонала существенно меньше, чем зарубежные: в странах ЕС средняя доля расходов бизнеса на обучение составляет около 1,7% фонда оплаты труда, в России — лишь 0,2%. Это обусловлено тем, что значительная часть таких затрат работодателей финансируется государством, поскольку большинство обучающихся работают в бюджетной сфере.
Частичной альтернативой формальным образовательным программам может быть институт наставничества, который становится все более популярным. Сейчас он внедрен в 60% российских предприятий, а треть организаций имеют локальный акт, регламентирующий эту деятельность и правила материальной мотивации наставников.
«Если процессы импортозамещения в РФ действительно развернутся в большом масштабе, то вырастет и охват обучением работников, которые в них задействованы. На фоне капитальных расходов такие траты невелики»,— отмечает профессор Высшей школы экономики Елена Варшавская. Без такого стимула компаниям нет смысла тратить средства на образовательные программы, соглашается HR-директор крупного промышленного предприятия, в то же время отмечая, что в прошлые годы расходы на корпоративные университеты в его отрасли уже были значительными.