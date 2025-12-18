Обучение не без мучения

Доля работников, охваченных в РФ дополнительным профессиональным образованием (ДПО), в последние годы растет, но все равно остается низкой по сравнению с другими странами, следует из имеющегося у “Ъ” отчета Минобрнауки. Поскольку в образовании и здравоохранении регулярное повышение квалификации закреплено нормативно, на бюджетный сектор приходится наибольшее число дополнительно обучающихся. Также ДПО развито в госуправлении, науке, финансах, в сфере информации и связи — там, где такие программы встроены в кадровые стратегии и поддерживают технологические процессы. В производственных же отраслях обучение зачастую ограничивается курсами по охране труда, что особо не повышает профессиональные навыки работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что импортозамещение способно заметно расширить охват работников дополнительным профессиональным образованием

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Эксперты считают, что импортозамещение способно заметно расширить охват работников дополнительным профессиональным образованием

Отчет Минобрнауки сформирован на основе данных федерального статистического наблюдения №1-ПК. Из документа следует, что за 2024 год число реализованных в стране программ ДПО выросло на 38,7 тыс. — до 345 тыс. (плюс 11,5% к 2023 году). Численность слушателей выросла с 8,38 млн до 8,44 млн человек. При этом охват российского рынка труда этими программами остается небольшим — 11–13% от числа всех занятых. В странах ОЭСР даже самое низкое значение показателя превышает российский уровень (Хорватия, 19%). У лидеров — Финляндия, США и Дания — он составляет 61%, 60% и 58% соответственно.

Наиболее популярно ДПО у работников, находящихся на пике экономической активности. Если в 25–29 лет доля вовлеченных в этот образовательный формат не превышает 9%, то для категории 40–49 лет показатель достигает 28%. Для возраста 50–59 лет он уменьшается до 17%, хотя именно для этой категории обновление компетенций помогло бы улучшить позицию на рынке труда.

В образовании и здравоохранении регулярное повышение квалификации закреплено нормативно. Также оно развито в государственном управлении, науке, финансах, в сфере информации и связи — там, где программы ДПО встроены в кадровые стратегии и поддерживают технологические процессы. В производственных же отраслях обучение зачастую ограничивается краткосрочными курсами по охране труда, что особо не повышает профессиональные навыки. В таких сферах, как торговля, гостиничный бизнес и общественное питание, участие в формализованных программах минимально: обучение в основном происходит на рабочем месте и не отражается в статистике. В результате охват программами ДПО сильно варьируется по отраслям — от 2,4 млн человек в образовании до всего 94 тыс. в сельском хозяйстве.

Из данных Росстата и международных сопоставлений Eurostat следует, что российские компании тратят на обучение персонала существенно меньше, чем зарубежные: в странах ЕС средняя доля расходов бизнеса на обучение составляет около 1,7% фонда оплаты труда, в России — лишь 0,2%. Это обусловлено тем, что значительная часть таких затрат работодателей финансируется государством, поскольку большинство обучающихся работают в бюджетной сфере.

Частичной альтернативой формальным образовательным программам может быть институт наставничества, который становится все более популярным. Сейчас он внедрен в 60% российских предприятий, а треть организаций имеют локальный акт, регламентирующий эту деятельность и правила материальной мотивации наставников.

«Если процессы импортозамещения в РФ действительно развернутся в большом масштабе, то вырастет и охват обучением работников, которые в них задействованы. На фоне капитальных расходов такие траты невелики»,— отмечает профессор Высшей школы экономики Елена Варшавская. Без такого стимула компаниям нет смысла тратить средства на образовательные программы, соглашается HR-директор крупного промышленного предприятия, в то же время отмечая, что в прошлые годы расходы на корпоративные университеты в его отрасли уже были значительными.

Анастасия Мануйлова