Депутаты сошлись в разногласиях

Госдума на пленарном заседании 17 декабря рассмотрела три программные инициативы оппозиции, посвященные выборам и единому дню голосования (ЕДГ). Несмотря на то что законопроекты об отмене дистанционного электронного голосования (ДЭГ), обязательных отпусках для губернаторов-кандидатов на период кампании и переносе выборов на октябрь были преподнесены их авторами как инициативы «в интересах власти», поддержки от «Единой России» они не получили.

Инициативу КПРФ об упразднении ДЭГ презентовал Юрий Синельщиков. Причин отменить дистанционную форму волеизъявления коммунист привел сразу десять, помянув, среди прочего, «нарушение принципа открытости и гласности выборов», отсутствие «регламента наблюдения», «барьеров против взломов и хакерских атак» и ответственности для разработчиков ДЭГ. «Народ теряет доверие к таким выборам»,— уверен депутат.

Представитель ответственного за законопроект комитета по госстроительству Александр Тетердинко («Единая Россия») в содокладе заметил, что парламент не впервые рассматривает подобный документ и повторять уже звучавшие аргументы в защиту ДЭГ «не совсем целесообразно». Однако он все же напомнил, что система призвана бороться с «пассивностью избирателей» (особенно молодых) и вполне востребована.

Оппозицию ответ не удовлетворил. Мария Прусакова (КПРФ) «серьезных изменений явки» за годы применения ДЭГ не заметила (в ответ господин Тетердинко возмутился, что «об этом говорят официальные данные»), а эсер Михаил Делягин и вовсе предположил, что, поддерживая ДЭГ, депутаты «голосуют фактически вотум доверия иностранным агентам», ведь за систему агитировал признанный таковым журналист Алексей Венедиктов (внесен в список иноагентов). «Иноагенты здесь совершенно не при чем»,— запротестовал уже Юрий Синельщиков.

Его товарищ по фракции Николай Коломейцев заявил, что выборы легитимируют систему и являются «страховкой от бунта», и потому всем попросту показано стремиться к «объективному учету волеизлияния избирателей», а не к тому, «чтобы нарисовать 90 или 80 процентов». Юрий Синельщиков согласился: «Этот законопроект в интересах власти, потому что сейчас неизвестные люди могут в любой момент просто-напросто обвалить власть через такую систему выборов».

Несмотря на бурное обсуждение, законопроект собрал всего 79 голосов при необходимых 226.

Еще одну новеллу «в интересах власти» — уже региональной — презентовал Михаил Делягин. Справоросс предложил защитить губернаторов, вынужденных одновременно руководить регионом и участвовать в избирательной кампании, «от перенапряжения» и отправлять их на время выборов в обязательные отпуска. Такая мера заодно убережет чиновников от «часто абсолютно необоснованных обвинений в злоупотреблении административным ресурсом», добавил депутат.

«В законодательстве уже закреплен запрет на такое использование служебного положения»,— возразил Александр Тетердинко. «У меня при обсуждении уже второго законопроекта ощущение, что вы живете в мире розовых пони, где все прекрасно и честно»,— заявил в ответ Алексей Куринный (КПРФ) и попенял губернаторам-кандидатам на перманентное нахождение на всех каналах в рамках исполнения их непосредственных полномочий.

«Если СМИ оказывают внимание губернатору как должностному лицу, не вижу, каким образом это нарушает принцип равенства кандидатов»,— возразил господин Тетердинко и предложил коммунистам «выдвинуть какую-нибудь поп-звезду», чтобы пресса активнее писала об их кандидате. «Равенство нарушается, когда журналистов заставляют писать о кандидате, но данные действия и так запрещены»,— уверял единоросс.

По словам Андрея Кузнецова («Справедливая Россия»), губернатор, зачастую возглавляющий партийное отделение региона, в ходе избирательной кампании собирает подчиненных на совещания и «в глаза говорит, что будет оценивать их работу по тому, как проголосовали люди».

«Это административный ресурс, коллеги?» — задался вопросом эсер. В ответ Александр Тетердинко предложил оппонентам выяснить, уходили ли в отпуска их однопартийцы-губернаторы: «Давайте начнем с себя, прежде чем законы вносить». Как и первый законопроект, этот был отклонен при 89 голосах «за».

Наконец, заключительную инициативу защищали те же справороссы. Они предложили перенесли ЕДГ с сентября на октябрь для повышения явки, которая в ряде региональных столиц упала до 10–15%. «В этом случае говорить о реальном народовластии не приходится»,— посетовал Николай Новичков. В ответ эсерам предложили ознакомиться с позицией Конституционного суда, согласно которой изменить дату выборов можно только в качестве «исключительной, экстраординарной меры». «А какая экстраординарная ситуация была, когда выборы перенесли с декабря?» — возразил Валерий Гартунг и вслед за коммунистами подчеркнул, что падение легитимности (вследствие низкой явки) в глазах избирателя — «прямой путь к социальным потрясениям». Но и такая перспектива единороссов не напугала, и проект отклонили при 93 голосах «за» и одном воздержавшемся.

