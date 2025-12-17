Депутаты сошлись в разногласиях
Попытки думской оппозиции повысить «легитимность выборов» не увенчались успехом
Госдума на пленарном заседании 17 декабря рассмотрела три программные инициативы оппозиции, посвященные выборам и единому дню голосования (ЕДГ). Несмотря на то что законопроекты об отмене дистанционного электронного голосования (ДЭГ), обязательных отпусках для губернаторов-кандидатов на период кампании и переносе выборов на октябрь были преподнесены их авторами как инициативы «в интересах власти», поддержки от «Единой России» они не получили.
Член комитета по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Инициативу КПРФ об упразднении ДЭГ презентовал Юрий Синельщиков. Причин отменить дистанционную форму волеизъявления коммунист привел сразу десять, помянув, среди прочего, «нарушение принципа открытости и гласности выборов», отсутствие «регламента наблюдения», «барьеров против взломов и хакерских атак» и ответственности для разработчиков ДЭГ. «Народ теряет доверие к таким выборам»,— уверен депутат.
Представитель ответственного за законопроект комитета по госстроительству Александр Тетердинко («Единая Россия») в содокладе заметил, что парламент не впервые рассматривает подобный документ и повторять уже звучавшие аргументы в защиту ДЭГ «не совсем целесообразно». Однако он все же напомнил, что система призвана бороться с «пассивностью избирателей» (особенно молодых) и вполне востребована.
Оппозицию ответ не удовлетворил. Мария Прусакова (КПРФ) «серьезных изменений явки» за годы применения ДЭГ не заметила (в ответ господин Тетердинко возмутился, что «об этом говорят официальные данные»), а эсер Михаил Делягин и вовсе предположил, что, поддерживая ДЭГ, депутаты «голосуют фактически вотум доверия иностранным агентам», ведь за систему агитировал признанный таковым журналист Алексей Венедиктов (внесен в список иноагентов). «Иноагенты здесь совершенно не при чем»,— запротестовал уже Юрий Синельщиков.
Его товарищ по фракции Николай Коломейцев заявил, что выборы легитимируют систему и являются «страховкой от бунта», и потому всем попросту показано стремиться к «объективному учету волеизлияния избирателей», а не к тому, «чтобы нарисовать 90 или 80 процентов». Юрий Синельщиков согласился: «Этот законопроект в интересах власти, потому что сейчас неизвестные люди могут в любой момент просто-напросто обвалить власть через такую систему выборов».
Несмотря на бурное обсуждение, законопроект собрал всего 79 голосов при необходимых 226.
Еще одну новеллу «в интересах власти» — уже региональной — презентовал Михаил Делягин. Справоросс предложил защитить губернаторов, вынужденных одновременно руководить регионом и участвовать в избирательной кампании, «от перенапряжения» и отправлять их на время выборов в обязательные отпуска. Такая мера заодно убережет чиновников от «часто абсолютно необоснованных обвинений в злоупотреблении административным ресурсом», добавил депутат.
«В законодательстве уже закреплен запрет на такое использование служебного положения»,— возразил Александр Тетердинко. «У меня при обсуждении уже второго законопроекта ощущение, что вы живете в мире розовых пони, где все прекрасно и честно»,— заявил в ответ Алексей Куринный (КПРФ) и попенял губернаторам-кандидатам на перманентное нахождение на всех каналах в рамках исполнения их непосредственных полномочий.
«Если СМИ оказывают внимание губернатору как должностному лицу, не вижу, каким образом это нарушает принцип равенства кандидатов»,— возразил господин Тетердинко и предложил коммунистам «выдвинуть какую-нибудь поп-звезду», чтобы пресса активнее писала об их кандидате. «Равенство нарушается, когда журналистов заставляют писать о кандидате, но данные действия и так запрещены»,— уверял единоросс.
По словам Андрея Кузнецова («Справедливая Россия»), губернатор, зачастую возглавляющий партийное отделение региона, в ходе избирательной кампании собирает подчиненных на совещания и «в глаза говорит, что будет оценивать их работу по тому, как проголосовали люди».
«Это административный ресурс, коллеги?» — задался вопросом эсер. В ответ Александр Тетердинко предложил оппонентам выяснить, уходили ли в отпуска их однопартийцы-губернаторы: «Давайте начнем с себя, прежде чем законы вносить». Как и первый законопроект, этот был отклонен при 89 голосах «за».
Наконец, заключительную инициативу защищали те же справороссы. Они предложили перенесли ЕДГ с сентября на октябрь для повышения явки, которая в ряде региональных столиц упала до 10–15%. «В этом случае говорить о реальном народовластии не приходится»,— посетовал Николай Новичков. В ответ эсерам предложили ознакомиться с позицией Конституционного суда, согласно которой изменить дату выборов можно только в качестве «исключительной, экстраординарной меры». «А какая экстраординарная ситуация была, когда выборы перенесли с декабря?» — возразил Валерий Гартунг и вслед за коммунистами подчеркнул, что падение легитимности (вследствие низкой явки) в глазах избирателя — «прямой путь к социальным потрясениям». Но и такая перспектива единороссов не напугала, и проект отклонили при 93 голосах «за» и одном воздержавшемся.