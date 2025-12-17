Над Крымом и Черным морем сбили восемь БПЛА

Над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым суммарно ликвидировали восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 11:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО. Над акваторией Черного моря сбили пять беспилотников, над Республикой Крым — три.

Ранее глава Севастополя Сергей Развожаев сообщил, что было сбито три воздушные цели над акваторией моря в районе Качи.

Алина Зорина