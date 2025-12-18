В «Литрес» оценили объем рынка электронных книг в 23,5 млрд руб. по итогам года

По итогам 2025 года рынок электронных книг вырастет на 22% год к году. Объем сегмента увеличится до 23,5 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор ГК «Литрес» («Литрес», MyBook, «Литрес: Самиздат») Сергей Анурьев. По его словам, рост рынка в следующем году ожидается на уровне 19-20%.

«При этом если смотреть в ретроспективе, то показатели по 2024 году были выше цифр 2023 и 2022 годов: в 2024 году емкость рынка выросла на 30%, в 2023-м — на 37%. Тут тренд не совсем линейный: выход большого игрока, новая модель монетизации — все, что угодно, может случиться с рынком, и он продолжит рост»,— сказал господин Анурьев. В трехлетней перспективе прогнозы остаются примерно на таком же уровне — 20–30% в год, отметил он.

Сергей Анурьев назвал «три кита», на которых держится рынок электронных книг: подписка, сервисы самиздата и аудиокниги. При этом рынок самиздата остается мало освоенным. По словам гендиректора «Литрес», на нем можно экспериментировать, например, с моделями монетизации — самиздат-игроки пока «не освоили» подписку. Господин Анурьев оценил долю «Литрес» на рынке электронных книг в 45%, на рынке самиздата — примерно 28%, на рынке аудио — около 53%, в подписке — 45%.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Сергеем Анурьевым.