Поддержавшие Пашиняна епископы анонсировали митинг за отставку католикоса

Группа армянских епископов, поддержавших премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призвала всех желающих присоединиться к акции с требованием отставки католикоса всех армян (предстоятеля Армянской апостольской церкви) Гарегина II. Акция пройдет 18 декабря в Первопрестольном Святом Эчмиадзине — там расположена резиденция католикоса.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Опасные события, происходящие в последнее время вокруг нашей Святой Армянской Апостольской Церкви, по поводу которых мы высказывали многочисленные опасения как во время наших личных бесед с Католикосом Всех Армян, так и на уровне общин и в общественном достоянии, перешли ту черту, которая может нанести непоправимый ущерб как нашей Церкви, так и государству и верующему народу»,— говорится в заявлении епископов.

Священнослужители, недавно встретившиеся с Николом Пашиняном, призвали выразить протест действиям, которые «разрушают авторитет и репутацию церкви», а также создают угрозу национальным и государственным интересам в области безопасности.

Летом Никол Пашинян обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал его покинуть ААЦ, а затем сообщил о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Уголовные дела возбудили в отношении священнослужителей, критиковавших правительство главным образом из-за потери Нагорного Карабаха. Некоторые представители духовенства поддержали премьера.

О стремлении Никола Пашиняна добиться аполитичности церкви — в материале «Ъ» «Армянской церкви придумано обновление».

Лусине Баласян