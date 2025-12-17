За 11 месяцев 2025 года портфель драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах (ОМС) в ВТБ вырос более чем на 50%, а количество сделок по их покупке увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. «Обезличенный металлический счет — простой и доступный способ начать формирование инвестиционного портфеля. Рост интереса к драгоценным металлам в последние годы связан прежде всего с повышением их стоимости»,— сказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Всего в ВТБ открыто 101 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранится свыше 62 т драгоценных металлов.

Совет директоров Warner Bros. рекомендует отклонить предложение Paramount покупке акций компании за $108 млрд и согласиться на сделку с Netflix. Paramount обратилась напрямую к акционерам, заметив, что ее предложение превышает заявку конкурента на $18 млрд, и что она готова оплатить всю сделку денежными средствами, тогда как Netflix предлагает частичную оплату своими акциями.

Главный дизайнер Mercedes-Benz уйдет в отставку после 28 лет работы. Как отмечают немецкие СМИ, Гордон Вагенер отвечал за формирование фирменного стиля и радикально изменил дизайн серийных моделей. Внешний облик машин под его руководством отошел от более консервативных образцов и стал экспрессивнее и эмоциональнее.