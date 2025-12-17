Чемпионат мира по обману

Мошенники обманывают с билетами на чемпионат мира по футболу 2026 года. Аферисты пользуются тем, что FIFA официально в России не представлена, и зачастую продают поддельные документы, пишут СМИ. Также активны перекупщики, которые завышают цены в разы: билеты на матчи группового этапа предлагают за 150 тыс. руб., а на финал — за 500 тыс. руб. Вместе с тем, покупатели не получают FIFA Pass — документ, необходимый для ускоренного оформления визы в США.

В нынешних условиях попасть на мундиаль очень непросто, рассказал “Ъ FM” президент ассоциации болельщиков России Александр Шпрыгин: «На чемпионат мира в Америку поедут единицы, может быть, десятки, а не сотни и тысячи болельщиков. Чтобы оформить визу в США необходимо представить в посольство билеты на игру, и только потому уже планировать дальнейшее путешествие — перелет, проживание и так далее. И поэтому болельщики, которые хотят посетить ЧМ, начинают с поисков билетов.

Сложно ли их приобрести? На официальной площадке FIFA желающих купить билет отправляют в очередь. Придется сидеть часами, чтобы болельщика просто добавили в розыгрыш, если выпадут свободные квитки. Для всех желающих посетить игры чемпионата мира главная рекомендация — пользоваться только официальным сайтом FIFA. Но там, к сожалению, билеты купить очень тяжело. И тогда люди начинают обращаться в различные агентства, но цена у них будет завышена, вы не возьмете там билет по номиналу. А если вам предлагают билет по реальной стоимости, то вы, скорее всего, попрощаетесь с этими деньгами.

Здесь две истории. Либо вы попадаете на откровенных мошенников, они вам что-то пообещают, и, как только вы оплатите, то никогда уже с ними не свяжетесь, вам никто не ответит, не перезвонит. Либо второй вариант: с вас возьмут полную 100-процентную предоплату, которая окажется в несколько раз выше номинальной стоимости, и поставят в лист ожидания. Вы будете нервничать, долго и упорно ждать, а вам надо оформлять визу. И это тоже трудоемкий процесс. Нужно ехать в Астану или Варшаву, чтобы подать документы. С билетом попасть в консульство гораздо легче, а у вас его нет. Конечно, такие варианты не для среднестатистического болельщика».

С начала сентября американские визы выдают только в Варшаве и Астане. Чтобы оформить документы, людям приходится ждать по несколько месяцев.

Впрочем, российские болельщики тоже имеют право получить визу в упрощенном порядке, эту информацию подтверждают в посольстве США в Москве. Правда, пока процедура не налажена, говорит исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев: «Если вы являетесь гражданином Российской Федерации, не имеете вида на жительство в других странах, то возможность записаться есть только в Варшаве и в Астане, согласно новым правилам консульства. В Астане нет свободных слотов для записей, и вручную найти их практически невозможно. Единственный вариант — делать это через агентство или с помощью бота. Можно испытать свою удачу и попытаться самостоятельно, но это будет долго и сложно. В Варшаве ситуация обратная. Из-за того, что туда требуется три перелета и шенгенская виза — получается, сложно и долго. Но запись в Варшаве для россиян открыта, можно попасть в консульство уже на следующей неделе.

Что дает наличие билета на чемпионат? Его обладателям консульство должно теоретически, это пока только анонсировано, открыть отдельную запись. Пока еще этот функционал еще не реализован. Как он будет работать, неизвестно. Думаю, процесс от наличия билета проще не станет. Виза B1/B2 для туристической поездки, ее будут получать после собеседования, на котором визовому офицеру придется доказать, что вы не имеете иммиграционных целей. Билет на чемпионат не будет являться ни плюсом, ни минусом. Он просто дает возможность ускоренной подачи и какую-то логику поездки, доказывающую, что вы едете не просто так, а на чемпионат. Но визовый офицер будет рассматривать комплексно ваши неиммиграционные обстоятельства. И если все это не переносить на январь и предположить, что функционал будет реализован, а число россиян не превысит открытые слоты для ускоренной подачи, то все желающие успеют оформить визы к ЧМ».

Европейская ассоциация футбольных болельщиков обвинила организаторов чемпионата мира в «грабительских» ценах на билеты. Чтобы посетить все матчи от группового этапа до финала, людям придется заплатить минимум $6,9 тыс. Это в пять раз больше, чем на предыдущем мундиале в Катаре.

