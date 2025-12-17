Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана нападение в Успенской школе

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с таджикистанским коллегой Юсуфом Рахмоном о нападении в Успенской школе 16 декабря. В результате произошедшего погиб ребенок с гражданством Таджикистана.

«Было отмечено, что правоохранительными органами принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления»,— говорится в сообщении российского аппарата Совбеза РФ по итогам разговора (есть в распоряжении «Ъ»).

16 декабря девятиклассник пришел в школу с ножом, ранил охранника, а затем убил ученика четвертого класса. После этого нападавший забаррикадировался в одном из кабинетов. Спецназовцы убедили его сдаться без штурма. В МИД Таджикистана заявили, что нападение произошло на почве национальной ненависти. МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка.

Лусине Баласян